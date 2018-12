HRW hofft auf Überraschung

Das letzte Heimspiel vor der Winterpause steht für die Handballer des HRW Laupheim in der Württembergliga Süd am kommenden Samstag um 19.30 Uhr in der Rottumhalle an. Gegen den TSV Deizisau wollen die Rot-Weißen dabei alles daransetzen, an die vergangenen zwei Heimspiele anzuknüpfen, die beide verdient gewonnen wurden.

„Nach einer harten Vorrunde, in die wir uns erst mal reinkämpfen mussten, freuen wir uns natürlich schon auf fünf spielfreie Wochenenden“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann und fügt hinzu: „Die vergangenen Heimspiele haben gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Ich hoffe, dass wir in die Rückrunde besser starten werden.“

Im Spiel vor Wochenfrist gab es für den HRW dann allerdings einen Dämpfer: Deutlich verlor die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu mit 23:34 (12:18) beim TSV Heiningen, der sich derzeit den ersten Platz mit dem TSB Schwäbisch Gmund teilt. Dabei starteten die Rot-Weißen gar nicht schlecht in die Begegnung und hielten die Partie bis zum 4:5 noch recht offen. Danach verloren die Laupheimer jedoch etwas die Konzentration und auch Bälle im Angriff, sodass der Gegner durch Tempogegenstöße zu leichten Toren kam. Der Halbzeitstand von 18:12 für den TSV war dann völlig gerechtfertigt. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Rot-Weißen dann aber wieder regelrecht in einen Lauf und waren in der 43. Minute beim Stand von 22:19 wieder mit drei Toren dran. Wie in Halbzeit eins machten den Laupheimern anschließend aber wieder technische Fehlern zu schaffen, wodurch die Heininger Tor um Tor davonzogen. Schlussendlich gewann der TSV die Begegnung verdient mit 34:23. „Besonders hervorzuheben ist die Abwehrleistung zu Beginn der zweiten Halbzeit, durch die wir in einem schon verloren geglaubten Spiel den Gegner doch noch unter Druck setzen konnten“, sagt der HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann rücblickend. „Heiningen hat zwar zum Schluss verdient und souverän gewonnen, aber dass der Wille da war, hat mich persönlich sehr gefreut.“

Niederlage im Hinrundenspiel

Der nächste Laupheimer Gegner TSV Deizisau belegt derzeit den fünften Platz in der Württembergliga Süd, gehört also auch noch zur erweiterten Tabellenspitze. Der Gegner zeichnet sich durch einen starken Kreisläufer sowie Rechtsaußen und Rückraum-Rechts-Spieler aus. Im Hinrundenspiel verlor der HRW recht deutlich mit 22:27. Dabei scheiterten die Spieler von Trainer Pancu auch ein ums andere mal an TSV-Torhüter Lucas Baumann, der einer der besten, wenn nicht gar der beste Torhüter der Württembergliga ist. Auf Laupheimer Seite konnten Kenan Durakovic und Robin Pohl eine gute Leistung abrufen und warfen zusammen zwölf der 22 Laupheimer Tore.

So hofft der HRW Laupheim in diesem letzten Heimspiel des Jahres für eine Überraschung sorgen zu können und sich damit mit einer Siegesserie in eigener Halle in die Winterpause zu verabschieden. Nicht zur Verfügung stehen werden Tim Anderson und Patrick Müller.