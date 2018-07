HRW-Heimpremiere geht in die Hose

Der HRW Laupheim hat den ersten Auftritt in der Württembergliga vor eigenem Publikum in den Sand gesetzt. Die Rot-Weißen verloren in der Herrenmahdhalle vor rund 400 Zuschauern gegen die SG Ober-/Unterhausen mit 31:33 (20:17).

Von unserem Mitarbeiter Michael Mader

Noch bis Mitte der zweiten Halbzeit sah der Gastgeber aus Laupheim wie der sichere Sieger dieses Spiels aus. Die zwei Punkte sollten in der Herrenmahdhalle bleiben. Die Mannschaft führte mit 25:21 und hatte bis dahin den Gegner – mit Ausnahme der Anfangsphase - im Griff gehabt. Doch wieder einmal zeigte sich, dass vier Tore im Handball quasi nichts sind.

Die SG Ober-/Unterhausen arbeitete sich wieder Treffer um Treffer heran, bis drei Minuten vor Schluss sogar die Führung für die Gäste aus dem Kreis Reutlingen beim 29:30 feststand. Zum zweiten Mal in diesem Spiel überhaupt nach der 5:3-Führung nach zehn Minuten. Laupheim hatte sich unnötige Ballverluste im Angriff geleistet und zudem machte Gästetorhüter Michael Schrötter einige hochkarätige Chancen des HRW zunichte.

So mussten plötzlich die Rot-Weißen einem Rückstand hinterherlaufen, da die Gäste ihre Tempogegenstöße konsequent nutzten. Rechtsaußen Timo Pfeifer wurde dabei zum Matchwinner für die SG. „Wir haben das Spiel verdient gewonnen, weil wir uns im zweiten Durchgang deutlich gesteigert und vor allem in der Deckung aggressiv gearbeitet haben“, fasste Unterhausens Trainer Holger Breitenbacher die 60 Minuten in der Herrenmadhalle zusammen. „Ich hatte schon in der Halbzeit die Hoffnung, dass Laupheim in der zweiten Hälfte nachlassen würde“, so Breitenbacher. In Durchgang eins konnte sich der HRW erst beim 15:12 nach gut 20 Minuten etwas vom Gegner absetzen und den Drei-Punkte Vorsprung beim 20:17 mit in die Kabine nehmen. Nach dem Seitenwechsel sollten die Unkenrufe des Unterhauser Trainer nach und nach zur Realität werden. Laupheim ließ nach, auch in Sachen Konzentration. Der Ball lief nicht mehr so gut durch die eigenen Reihen wie noch vor der Pause. Das Spiel war phasenweise zu stark auf die beiden Rückraumspieler Tim Rodloff (10 Tore) und Andi Laatsch (7) zugeschnitten.

Kaum Entlastung für den Rückraum

Trotz insgesamt 17 Treffern der beiden reichte es nicht zum zweiten Saisonsieg. „Wir haben zu wenig über Außen gespielt und den Rückraum so zu wenig entlasten können“, sah Laupheims Trainer Lutz Freybott eine wichtige Ursache für die Niederlage. Die dennoch nicht nötig gewesen wäre, hätte man die eigenen Angriffe konsequenter zu Ende gespielt. Dazu kam noch Pech, insbesondere bei den Würfen von Kreisläufer Bernd Dirnagel, der an Pfosten, Latte oder Torwart scheiterte. Aber auch mangelnde Cleverness offenbarte sich in der einen oder anderen Situation bei der jungen Laupheimer Truppe – speziell in den hektischen Schlussminuten. Ein weiterer Erklärungsansatz für die Heimpleite. Nach dem grandiosen Auswärtssieg im Derby in Ehingen sind die Rot-Weißen wieder auf dem Boden der Tatsachen in der Württembergliga angekommen. „Wir haben wieder viel gelernt und wissen, dass wir kräftig weiter arbeiten müssen in den nächsten Wochen“, meinte Lutz Freybott.

Schon am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel bei der TG Nürtingen, die in Wangen mit 27:41 böse unter die Räder kam, kann sich das Team schon wieder beweisen.