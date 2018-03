HRW-Heimbilanz bleibt makellos

Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga Süd mit dem 28:25 (14:15)-Erfolg gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim seine weiße Heimweste gewahrt. Drei Spiele, drei Siege weißt die Bilanz nun für den HRW in der Rottumhalle in dieser Saison aus. Durch den Erfolg gegen die SG kletterten die Rot-Weißen in der Tabelle von Platz zehn auf Rang acht und haben 7:5 Punkte auf dem Konto.

„Der Sieg war sehr wichtig, gerade nach der Niederlage am vergangenen Wochenende“, freute sich HRW-Kapitän Tim Rodloff nach Spielschluss. Er hatte in den ersten 20 Minuten noch auf der Bank gesessen, kam danach bis zur Pause nur im Angriff zum Einsatz und spielte anschließend durch. „Geplant war eigentlich, dass ich heute nicht spiele“, so Rodloff, der sich in der vergangenen Woche im Training eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte und daher auch am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel bei der SG Hegensberg-Liebersbronn (25:27) nicht auflief. „Jetzt habe ich spielen müssen. Es lief ganz gut“, sagte der HRW-Kapitän weiter, der drei Tore gegen die SG zum Heimsieg beisteuerte. Dieser stimmte Laupheims Trainer Klaus Hornung zufrieden. „Wir haben gut gekämpft und in der zweiten Halbzeit als Mannschaft gut gespielt“, bilanzierte er. „Trotz allem machen wir es uns immer selber schwer. Wir haben schon zu viele Fehler gemacht.“

Enttäuscht zeigte sich nach dem Schlusspfiff SG-Trainer Sandro Jooß. „Für mich war es ein klassisches Unentschieden-Spiel. Die Niederlage ist bitter“, sagte er. „Heute stand erstmals in dieser Saison der komplette Kader zur Verfügung. Das Team hat sich zerrissen. Wir haben 50 Minuten sehr gut gespielt. Ein Punkt für uns wäre verdient gewesen.“

Den Großteil der ersten Halbzeit hatte die SG in Führung gelegen in der proppenvollen Rottumhalle. In dieser sahen die 550 Zuschauer von Beginn an eine kampfbetonte Partie. Beim HRW war in Halbzeit eins lange Zeit im Angriff Sand im Getriebe, die Rot-Weißen leisteten sich insgesamt in den 60 Minuten zu viele Abspielfehler und Fehlwürfe. Nur zweimal lagen die Laupheimer im ersten Durchgang vorn. Das 1:0 erzielte Kenan Durakovic (1.) und das 4:3 Mihut Pancu (7.).

Laupheims Abwehr steht gut

Die Abwehr der Laupheimer stand hingegen wie die der SG gut, beide Defensivreihen gingen aggressiv zu Werke. Da auch die Gäste nicht ohne Fehler blieben, konnte sich Herbrechtingen-Bolheim nicht entscheidend absetzen. Das 6:9 durch Oliver Aeugle (16.) und das 7:10 durch Michael Kling (18.) bedeuteten den jeweils größten Vorsprung für die SG, die mit einer 15:14-Führung in die Pause ging.

In Halbzeit zwei gab es nur noch einmal eine Führung von Herbrechtingen-Bolheim zu verzeichnen, als Max Schütz zum 23:22 für die SG traf (48.). Ansonsten legte der HRW nach dem Ausgleich zum 15:15 durch Julian Nief (32.) stets vor. Zu mehr als zwei Toren Vorsprung (21:19/45., 22:20/47., 25:23/53.) reichte es für den HRW, bei dem sich Torhüter Andreas Biller in Halbzeit zwei durch etliche Paraden auszeichnete, zwischenzeitlich aber auch nicht. Beim Stand von 25:25 brachen die letzten drei Minuten an. In denen brachten Tim Rodloff, Robin Pohl und Yannick Niederbacher durch ihre Tore schließlich den 28:25-Heimsieg für den HRW unter Dach und Fach.

„Jetzt müssen wir in Wangen nachlegen“, so HRW-Trainer Klaus Hornung. „Denn wir wollen in der Tabelle weiter nach oben kommen. Wir wollen nicht wieder Siebter werden wie in der letzten Saison.“ Und Tim Rodloff sagte: „Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen Wangen. Da wollen wir etwas Zählbares mitnehmen.“ Auswärts hat der HRW punktetechnisch noch Nachholbedarf. Die bisherige Bilanz in dieser Saison: drei Spiele, 1:5 Punkte.

HRW Laupheim – SG Herbrechtingen-Bolheim 28:25 (14:15). HRW: Biller, Federle - Durakovic (4), Rodloff (3), Müller (1), Matthes, Zvanciuc (4), Pancu (6/3), Amann (2), Nief (4), Niederbacher (1), Geiß (1), Zodel (1), Pohl (1).