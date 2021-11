HRW gewinnt Lokalderby

Einen wichtigen Sieg hat der HRW Laupheim im Derby beim Lokalrivalen HSG Langenau/Elchingen errungen. Die Rot-Weißen gewannen am Ende deutlich mit 33:28 (13:16). Mit diesem zweiten Erfolg nacheinander haben die Laupheimer den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Handball-Württembergliga geschafft und rangieren nun auf dem elften Platz.

Die ersten zehn Minuten lieferten sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zwar lagen die Gastgeber mehrfach mit zwei Toren in Führung, aber die Laupheimer konnten den Rückstand jedesmal verkürzen. Nach dem 7:7 (11.) drehte sich die Partie und die Rot-Weißen gingen ihrerseits sogar mit drei Toren zum 7:10 (14.) in Führung. Doch auch dieser Vorsprung war keine kleine Vorentscheidung, denn die Gastgeber glichen wenig später zum 10:10 aus (22.). Nach dem 12:12 (27.) nutzte die HSG die Gunst der Stunde und ging mit einer zu diesem Zeitpunkt nicht erwartbaren Drei-Tore-Führung (16:13) in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Laupheimer wesentlich besser wieder ins Spiel. Die Gäste holten nicht nur zum 16:16 auf (33.), sondern erarbeiteten sich mit einem 8:1-Lauf in der Folge eine Vier-Tore-Führung zum 17:21 (38.). Eine Auszeit von HSG-Trainer Michael Christeleit brachte zwar insofern einen gewissen Erfolg, als dass dieser Lauf der Rot-Weißen damit unterbrochen wurde. Doch bis zum Ende der Begegnung sollte sich an der Führung der Laupheimer nichts mehr ändern. Nach einem zwischenzeitlichen 19:21 und 22:24 legten die Gäste abermals den Schalter um und bauten ihren Vorsprung beim 22:27 (49.) erstmals in der Partie bis auf fünf Treffer aus. Diese Tore-Differenz sollte auch am Ende der Begegnung noch Gültigkeit haben. Die Laupheimer bejubelten einen 33:28-Sieg. Dabei trugen sich insgesamt neun Feldspieler in die Torschützenliste ein.

Nach einem Durchatmen und der Freude darüber, wieder den Anschluss ans Mittelfeld der Württembergliga geschafft zu haben, heißt es nun wieder die Konzentration zu bündeln und sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Am kommenden Sonntag um 18 Uhr erwarten die Rot-Weißen mit dem SKV Unterensingen das Tabellenschlusslicht.