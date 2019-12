HRW gelingt erster Auswärtssieg

Der HRW Laupheim hat sich im letzten Vorrundenspiel in der Handball-Württembergliga Süd in Donzdorf den ersten Auswärtssieg der laufenden Saison gesichert. Mit 29:24 (13:13) gewannen die Rot-Weißen bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf.

„Wir haben uns für eine bisher tolle Saison mit unserem ersten doppelten Punktgewinn in fremder Halle belohnt“, freute sich HRW-Trainer Roland Kroll über den Erfolg seiner Mannschaft, die den Sieg anschließend ausgiebig feierte. Damit rangieren die Rot-Weißen während der Winterpause auf dem vierten Tabellenplatz, der mit Blick auf die anstehende Liga-Reform für die Qualifikation für die eingleisige Württembergliga in der kommenden Saison ausreicht. Allerdings ist der undankbare achte Tabellenplatz, der voraussichtlich in die neue Verbandsliga führt, nur drei Punkte entfernt.

Die Laupheimer erwischten bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf keinen guten Start. Schnell lag die Mannschaft um Tim Rodloff mit 0:4 (7.) zurück und zwang Trainer Kroll dazu, bereits in dieser frühen Phase eine Auszeit zu nehmen. Das zeigte Wirkung: In der Folgezeit gelang den Rot-Weißen nicht nur der Ausgleich zum 7:7 (18.), sondern sie gingen ihrerseits durch drei Toren mit 10:7 (22.) in Führung. Doch die Vorstellung der Gäste blieb wankelmütig, so dass beim Stand von 13:13 die Seiten gewechselt wurden.

Nach der Pause kamen die Laupheimer wieder besser ins Spiel. Angeführt von Spielmacher Tim Rodloff setzten sich die Rot-Weißen mit fünf Toren auf 20:15 (41.) ab. Nun hatte die HSG nur noch wenig entgegenzusetzen, so dass es mit einer komfortablen Sechs-Tore-Führung beim Stand von 28:22 (53.) und nach einer Auszeit von Kroll in die Schlussphase ging. In diesen verbleibenden knapp sieben Minuten passierte nicht mehr viel, so dass die Laupheimer ihren ersten Auswärtserfolg in der laufenden Saison mit 29:24 einfahren konnten.

Kroll: „Beste Mannschaftsleistung“

„Das war sicher nicht unser bestes Spiel“, analysierte HRW-Trainer Roland Kroll. „Aber dafür war es die beste Mannschaftsleistung, die wir in dieser Saison abgerufen haben.“ Den Erfolg führte der Coach also auf das gute Miteinander zurück. „Alle Spieler haben ihre Leistung gebracht, das gibt Selbstvertrauen für die Rückrunde“, sagte Kroll, der sich nun wie alle Spieler auf ein paar freie Tage freut.