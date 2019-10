HRW gelingt Überraschungscoup

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat der HRW Laupheim in der Handball-Württembergliga Süd gegen das Spitzenteam TSV Wolfschlugen mit 26:23 (10:11) gewonnen. Mit diesem Überraschungscoup festigten die Rot-Weißen den siebten Tabellenplatz, der nach der Spielklassen-Reform am Ende dieser Saison zum Verbleib in der Liga ausreichen würde. „Heute bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft“, strahlte HRW-Trainer Roland Kroll nach dem Schlusspfiff.

Wie bereits in den vergangenen Heimspielen präsentierten sich die Laupheimer vom Anpfiff an hellwach und engagiert in der Verteidigung. So machten es die Rot-Weißen den Gästen nicht nur schwer, zu leichten Toren zu kommen. Vielmehr setzten sie den Aufstiegsaspiranten durch sein schnelles Umschaltspiel kontinuierlich unter Druck. Waren ein Tempogegenstoß oder Torerfolge über die zweite Welle mal nicht möglich, bauten die Spieler von Trainer Kroll ihre Spielzüge geduldig auf und ließen den Gegner in der Abwehr laufen. Lohn dieser konzentrierten Vorstellung war eine Drei-Tore-Führung beim 7:4 (15.), die Gästetrainer Veit Wager zur ersten Auszeit veranlasste. Seine Standpauke zeigte Wirkung: Wolfschlugen ging mit einem 4:0-Lauf in Führung. „Es war sehr wichtig, dass wir uns davon nicht zu sehr beeindrucken ließen und weiterhin um jeden Ball gekämpft haben“, zeigte sich Kroll hoch zufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft. So verlief die Partie bis zur Pause weitestgehend ausgeglichen. Beim Stand von 10:11 ging es in die Kabine.

Starke Vorstellung

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Hausherren nahtlos an die starke Vorstellung der ersten Hälfte an. HRW-Torhüter Luka Orslolic brachte mit vielen Paraden die TSV-Spieler ein ums andere Mal zum Verzweifeln. Auch die Strategie im Angriff änderte sich nicht: Wenn möglich wurde mit hohem Tempo gespielt und Wolfschlugen somit mit Sprints in die Verteidigung gedrängt. Doch die Gäste wollten sich nicht geschlagen geben und kämpften um jeden Ball. So tat sich der HRW im Positionsspiel zunehmend schwerer. Doch dann zeigten die HRW-Rückraumspieler Kenan Durakovic, Tim Hafner und Tim Rodloff ihre Klasse und setzten selbst mit Toren oder überraschenden Anspielen auf Kreisläufer Philipp Zodel Ausrufezeichen. So blieb der HRW bis zum 20:20 (53.) auf Tuchfühlung. „In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir nochmal schwierige Phasen zu überstehen“, so HRW-Coach Kroll zurück. „Aber es hat sich gelohnt, um jeden Ball zu kämpfen, auch wenn wir eigentlich schon ziemlich platt waren.“ Unterstützt von den begeistert anfeuernden Zuschauern in der vollen Rottumhalle setzten sich die Rot-Weißen in der Schlussphase Tor um Tor ab und sicherten sich schlussendlich einen 26:23-Sieg.

„Einmal mehr haben wir unsere Heimstärke bewiesen“, freute sich HRW-Trainer Kroll über die starke Vorstellung seines Teams und lobte insbesondere die Einstellung der Spieler: „Das Spiel heute war eine Blaupause der Trainingswoche. Da hat jeder Gas gegeben und wollte sich nach dem verkorksten Auswärtsspiel vor einer Woche anders präsentieren.“

Auf diese Mentalität hofft Kroll nun auch beim nächsten Auswärtsspiel am kommenden Samstag, wenn es gegen das nächste Spitzenteam, den TSV Heiningen, geht.