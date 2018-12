HRW gegen Deizisau chancenlos

Mit elf Toren Unterschied ist der HRW Laupheim im letzten Heimspiel der Handball-Württembergliga vor der Winterpause gegen den TSV Deizisau untergegangen. Dabei waren die Rot-Weißen dem Absteiger aus der Oberliga vor allem in der ersten Halbzeit in allen Belangen unterlegen und verloren schlussendlich auch in der Höhe verdient mit 25:36 (11:19).

„Es ist mir unergründlich, was in der ersten Halbzeit mit unserer Mannschaft los war“, war HRW-Betreuer Sven Stührmann auch noch eine Weile nach dem Schlusspfiff ratlos. „Wir haben einfach überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen.“ Gästetrainer Olaf Steinke wiederum zeigte sich mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden: „Man darf Laupheim in der eigenen Halle nicht ins Spielen kommen lassen, sonst sind sie in der Lage, gegen jeden Gegner zu gewinnen.“

Nach der Heimniederlage der Deizisauer in der Vorwoche gegen die MTG Wangen, gegen die die Laupheimer wiederum das Spiel zuvor knapp gewonnen hatten, sei es also darum gegangen, den Gegner zu beeindrucken. „Das ist uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen“, zeigte sich Steinke mit der Leistung seines Teams in den ersten 30 Minuten zufrieden.

HRW mit wenig Abschlüssen

Von Beginn an präsentierte sich der TSV Deizisau denn auch als sehr stark in der Deckung. Geistesgegenwärtig, schnell auf den Beinen und kraftvoll zupackend, ließen die Gäste den Laupheimern somit kaum eine Chance zu einem guten Abschluss. Wenn es den Rot-Weißen aber durch Einzelaktionen doch gelang, sich mal durchzusetzen, scheiterten sie auch noch einige Male am starken TSV-Torwart.

So kam Deizisau zu einigen leichten Toren durch Tempogegenstöße. Bei Positionsangriffen der Gäste kamen die Laupheimer in der Abwehr darüber hinaus nicht richtig in die Zweikämpfe und waren auch bei Abprallern meist nur zweiter Sieger, sodass der TSV seine Führung kontinuierlich bis auf zehn Tore ausbaute (18:8, 27.). Erst durch eine Zeitstrafe für die Gäste kamen die Hausherren noch einmal bis zum Halbzeitstand auf 11:19 heran.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Laupheimer eine weitaus bessere kämpferische Leistung. Vor allem durch Julian Nief, der erst im zweiten Durchgang auflief, entwickelten die Rot-Weißen größeren Druck. Durch seine Wurfgewalt zwang er die Gästeabwehr dazu, weiter herauszukommen und band ein ums andere Mal zwei Gegenspieler. So hatten die anderen Laupheimer mehr Platz zum Kombinieren, was sich in Toren widerspiegelte.

Allerdings schlichen sich auch vermehrt Abspielfehler im Spielaufbau durch vorhersehbare Pässe ein, wodurch der TSV Deizisau zu einfachen Toren kam. So unterlagen die Laupheimer schlussendlich auch in der Höhe verdient mit 25:36.