HRW feiert wichtigen Heimsieg

Ungefährdet mit 32:25 (15:8) hat der HRW Laupheim sein erstes Heimspiel in diesem Jahr gegen den HC Hohenems gewonnen. Damit festigten die Rot-Weißen den zehnten Tabellenplatz in der Handball-Württembergliga Süd und distanzierten sich von der um den Klassenerhalt kämpfenden Konkurrenz.

„Das war ein ganz wichtiger Erfolg für uns, damit wir nicht in den Sog des Abstiegsstrudels geraten“, sagte der stellvertretende HRW-Vorsitzende Jürgen Pinkl nach dem Spiel. „Jetzt können wir mit mehr Ruhe und Selbstvertrauen in die nächsten Begegnungen gehen.“

Die Laupheimer zeigten sich gleich in der Anfangsphase hellwach. Konzentriert in der Verteidigung wurden nur wenige Chancen der Gäste zugelassen. Wenn dann doch mal ein Gegner in eine gute Wurfposition kam, fischte HRW-Keeper Fabian Federle die Bälle aus den Ecken – darunter auch einige freie Würfe vom Kreis. Im Angriff gab es eine Kenan-Durakovic-Show. Fast nach Belieben konnte der linke Rückraumspieler seine Gegner austanzen und warf ein Tor nach dem anderen. So markierte der Kroate die ersten drei Treffer der Laupheimer zum 3:0 selbst und war bis zur Sieben-Tore-Führung beim 12:5 (19.) sogar sieben Mal erfolgreich.

„Fabian und Kenan haben heute einen sehr starken Tag erwischt“, freute sich HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann über die sehr gute Vorstellung der beiden Spieler in einer insgesamt gut agierenden Mannschaft. „In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht bei der Sache, die kann man komplett vergessen“, ärgerte sich wiederum der Hohenemser Spielertrainer Fabian Füssinger über den mangelnden Zugriff seines Teams auf das Spiel. So verteidigten die Laupheimer die Sieben-Tore-Führung bis zum Seitenwechsel und gingen mit einem 15:8-Vorsprung in die Kabine.

Remane sichert Vorsprung

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten wieder die Rot-Weißen und bauten ihren Vorsprung schnell auf zehn Tore aus (34.). Dann fanden allerdings auch die Gäste allmählich besser ins Spiel – die Partie wurde nun ausgeglichener. Vor allem im Angriff zeigte sich Hohenems nun zielstrebiger und leistete sich weitaus weniger technische Fehler. Zehn Minuten vor dem Ende begann die Begegnung dann kuriose Züge anzunehmen. Die technischen Fehler auf Laupheimer Seite mehrten sich, und im Spielaufbau fehlte der Druck zum Tor. Hohenems konnte die Schwäche der Hausherren aber nicht mehr zu einer großen Ergebniskorrektur nutzen. Ein Lichtblick aufseiten des HRW war in dieser Phase nämlich Timo Remane, der kluge Laufwege suchte und immer wieder seine gute Technik zeigte. So sicherte der 20-Jährige den Laupheimern den Sieben-Tore-Vorsprung, der schon zur Halbzeit Bestand hatte, durch drei Treffer in der Endphase.

Nun haben die Rot-Weißen rund zwei Wochen Zeit, sich auf ihren nächsten Gegner vorzubereiten. „Das wird wieder ein wichtiges Spiel“, sagte HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann zur nächsten Begegnung beim Konkurrenten HSG Ostfildern, der derzeit fünf Punkte Rückstand auf die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu aufweist.