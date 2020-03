HRW fährt Auswärtssieg ein

Die Tabellensituation in der Handball-Württembergliga Süd hat die Fans des HRW Laupheim im Vorfeld von einem leichten Sieg gegen das Schlusslicht TV Altenstadt träumen lassen. Es wurde allerdings ein schweres Auswärtsspiel für die Rot-Weißen. Erst im letzten Drittel der Begegnung setzte sich der Tabellensechste von der Rottum ab und gewann die Partie schließlich mit 30:23 (14:13).

„Es war das von uns erwartet schwere Spiel, das wir mit der richtigen Einstellung angegangen sind und dann auch verdient gewonnen haben“, gab sich HRW-Trainer Roland Kroll nach der Begegnung erleichtert. Die Laupheimer mussten beim TV Altenstadt ohne etatmäßigen Kreisläufer antreten, da Jonas Reu nach dem Fehlen von Hüsseyin Yigin kurzfristig auch noch krank wurde und absagen musste. Dennoch begannen die Rot-Weißen dynamisch im Angriff und konnten gegen die Geislinger Teilstädter vor allem in spielerischer Hinsicht überzeugen. Auf diese Art und Weise gelangen den HRW-Spielern einige schön herausgespielte Tore. Doch die Chancenauswertung ließ in der ersten Halbzeit zu wünschen übrig – auch zwei Siebenmeter wurden vergeben. So wurden beim knappen Spielstand von 14:13 für Laupheim die Seiten gewechselt. „Da hätten wir schon vorentscheidend in Führung liegen können“, monierte Roland Kroll.

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Laupheimer deutlich schwerer gegen das Schlusslicht. Die Hausherren kämpften um jeden Ball und gingen schließlich mit 17:16 in Führung (37.). Dies war allerdings auch der schlechten Wurfausbeute zu verdanken, denn die Rot-Weißen scheiterten ein ums andere Mal an Altenstadts Torwart. Daran wollte sich wohl HRW-Trainer Roland Kroll ein Beispiel nehmen und wechselte seine Torleute. Fabian Federle erwischte einen herausragenden Tag und vernagelte seinen Kasten regelrecht. Etliche hundertprozentige Chancen macht der Laupheimer Keeper zunichte – so kassierte er in der gesamten Schlussphase lediglich fünf Gegentore. „Fabi war heute ein Garant für unseren Erfolg“, freute sich Roland Kroll über die tolle Leistung des HRW-Urgesteins. Ab der 41. Minute setzte sich Laupheim Tor um Tor ab und gewann letztendlich komfortabel mit 30:23.