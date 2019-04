HRW erreicht Remis in letzter Sekunde

Durch ein Siebenmetertor von Matchwinner Timo Remane zum 32:32 (17:15) hat sich der HRW Laupheim in der Württembergliga Süd bei der MTG Wangen noch einen Punkt gesichert. „Wir sind sehr glücklich, dass wir hier in der Hölle Süd noch ein Punkt holen konnten“, sagte HRW-Trainer Mihut Pancu. „Schlussendlich haben wir uns den Punkt auch durchaus verdient, weil wir insgesamt eine sehr gute Leistung an den Tag gelegt haben.“

Dabei sah es etwa 40 Sekunden vor Schluss beim Stand von 32:31 noch nach einem Heimsieg der Wangener aus, gerade, weil die MTG auch in Ballbesitz war. Doch etwa zehn Sekunden vor Schluss entschieden die Schiedsrichter auf einen technischen Fehler der Wangener und folgerichtig auf einen Siebenmeter für die Rot-Weißen. Die Stimmung in der Halle war am Siedepunkt als Youngster Timo Remane zum Siebenmeter antrat. Doch er behielt die Nerven und verwandelte eiskalt ins rechte Eck zum 32:32 und ließ sich von den rund 50 mitgereisten Laupheimer Fans bejubeln.

HRW kommt gut ins Spiel

Gleich zu Beginn der Begegnung war der HRW gut ins Spiel gekommen und hatte sich durch relativ lange Angriffe gute Wurfsituationen erspielt, wobei insbesondere Kenan Durakovic mit zehn Treffern überzeugen konnte. Die MTG spielte eine sehr gute erste und zweite Welle und konnten so vermehrt zu einfachen Wurfsituationen kommen: Es war ein Spiel auf Augenhöhe, ein Derby, wie es besser nicht sein konnte. Bis zur Pause erspielte sich die MTG Wangen über eine Überzahlsituation die 17:15-Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Wangen die Führung weiter aus, sodass es 25:21 für die Heimmannschaft stand. Der HRW blieb ruhig. Im Angriff zeigte Tim Hafner einen beherzten, Fabian Federle im Tor konnte einige Chancen entschärfen. So gingen die Rot-Weißen wenig später mit 28:27 in Führung und das Spiel schien sich gedreht zu haben.

Wangen blieb aber gerade durch die beiden Topscorer Aaron Mayer und Felix Mendler weiter dran und so entwickelte sich die hochdramatische Schlussphase. Insgesamt können beide Mannschaften zufrieden sein mit diesem einen Punkt.

Am kommenden Sonntag, 17 Uhr, hat der HRW Laupheim sein letztes Heimspiel gegen die SKV Unterensingen. Dieses Spiel wird in der Herrenmadhalle ausgetragen.