HRW erkämpft sich Heimerfolg

Mit einem etwas mühsam erkämpften 29:28 (16:17)-Heimerfolg gegen die HSG Ostfildern hat sich der HRW Laupheim in der Handball-Württembergliga etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. In einer Partie mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten hatten die Rot-Weißen schließlich das glücklichere Ende für sich, als Roland Kroll mit einer gelungenen Einzelaktion eine gute Minute vor Ende der Begegnung zum vorentscheidenden 29:27 einnetzte. Ostfildern schaffte danach nur noch Ergebniskosmetik.

„Endlich haben wir uns in einem umkämpften Spiel mal für unseren Einsatz bis zum Schluss belohnt“, freute sich Sven Stührmann, Betreuer des HRW Laupheim. „Auf diese Leistung können wir aufbauen.“

Anders als in manch anderer Partie in dieser Saison fanden die Laupheimer zunächst nicht so gut ins Spiel. Zwar lief der Ball im Angriff gut, doch die Abschlussquote ließ stark zu wünschen übrig. Gleich drei freie Würfe von den Außen und dem Kreis parierte Ostfilderns starker Torwart Simon Weber. Die Gäste wiederum nutzten fast jede sich bietende Chance zu einem Treffer, sodass die Rot-Weißen schon früh einem Vier-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten (1:5/6.). Nach und nach fingen sich die Hausherren aber wieder und glichen zum 11:11 (19.) aus. „In dieser Phase hat man gemerkt, dass meiner jungen Mannschaft noch die Souveränität fehlt, um zumindest einen kleine Führung zu behaupten“, haderte Ostfilderns Trainer Frank Ziehfreund und nahm eine Auszeit. Diese hatte Erfolg: Wieder zog die HSG mit zwei Toren davon. Erst kurz vor der Pausensirene schaffte der Gastgeber noch den Anschluss zum 16:17, nachdem mehrere Akteure zuvor am weiter starken Keeper Weber gescheitert waren.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufgehört hatte: Die Gäste nutzten ihre Chancen, sodass der HRW stets einem Ein- bis Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste. Eine Auszeit (41.) von HRW-Trainer Mihut Pancu brachte schließlich die Wende: Erstmals gingen die Rot-Weißen nach einem sehenswerten Heber von Daniel Amann von der Außenposition in Führung. Gleich im Anschluss traf Amann mit einem weiteren sehenswerten Tor nach einem Tempogegenstoß. Es schien nun ein Ruck durch die Mannschaft gegangen zu sein. Auch die ohnehin schon lautstarken Laupheimer Fans drehten nun nochmals auf. „Es war wieder einmal zu sehen, dass es schwierig ist, gegen dieses starke Publikum zu spielen“, sagte Ostfilderns Trainer Ziehfreund. „Die lautstarke Unterstützung hatte in dieser Phase des Spiels sicher auch ausschlaggebende Wirkung auf meine junge Mannschaft.“

Laupheim dreht das Spiel

So drehten die Rot-Weißen nach der Auszeit von Pancu das Spiel: Die Laupheimer führten mit ein bis zwei Toren, Ostfildern musste reagieren. Bis schließlich Kroll den erlösenden Treffer zum 29:27 markierte, den die Gäste nur noch zum 29:28 verkürzen konnten.

„Es tut uns richtig gut, auch mal ein knappes Spiel zu gewinnen“, konstatierte HRW-Betreuer Sven Stührmann. Schließlich sei es bisher meist so gewesen, dass seine Mannschaft trotz großen Kampfes und Einsatzes zum Schluss ein wenig das Glück fehlte. So wollen die Laupheimer nun mit diesem positiven Erlebnis im Rücken am kommenden Wochenende gleich noch mal punkten. Dann geht es zur SG Hegensbronn-Liebersbronn nach Esslingen, wo die Rot-Weißen noch eine Rechnung offen haben. „Im vergangenen Jahr haben wir dort ein gutes Spiel gemacht und dann aber verloren, weil wir unglaublich viele freie Würfe nicht verwertet haben“, erinnerte sich Stührmann. „Das wollen wir diesmal besser machen.“