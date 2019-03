HRW erkämpft Heimerfolg

Mit einem hart erkämpften 29:27 (15:16)-Erfolg gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn hat sich der HRW Laupheim aus dem Sog des Abstiegskampfs in der Handball-Württembergliga Süd befreit. So kletterten die Laupheimer auf den neunten Tabellenplatz, während die Esslinger nun auf einem Abstiegsrang stehen.

Die über die gesamte Spielzeit mit einer offensiven Abwehr agierenden Gäste mussten ihrem hohen Aufwand in den letzten zehn Minuten Tribut zollen, sodass sie den Laupheimer Angriffen in der bis dahin ausgeglichenen Begegnung nichts mehr entgegensetzen konnten. „Wir hatten natürlich damit gerechnet, dass He-Li mit einer offensiven Abwehr beginnt und uns dementsprechend darauf vorbereitet“, analysierte Co-Trainer Klaus Hornung. „Aber dass sie das über 60 Minuten durchziehen, hat uns schon etwas überrascht. Auf der anderen Seite kam uns das entgegen, weil wir dadurch am Ende noch mehr Körner hatten.“

Kampfbetonte Partie

Von Anfang an entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Laupheims Rückraumspieler wurden von den Gästen bereits an der Mittellinie unter Druck gesetzt, was die Hausherren wiederum zumeist mit Zuspielen auf ihren sehr lauffreudigen Kreisläufer Hüseyin Yigin lösten. Dadurch wurde das Abwehrbollwerk aufgerissen und die Rot-Weißen kamen zu guten Chancen, scheiterten aber dabei auch immer wieder am starken Gästetorwart, der über die gesamte Partie hinweg fünf von sieben Siebenmetern hielt. Ballgewinne in der eigenen Abwehr wurden aber auch immer wieder über den schnellen Timo Remane mit Tempogegenstößen in leichte Tore umgemünzt. Auf der anderen Seite war die HRW-Abwehr nicht immer sattelfest. So gingen die Rot-Weißen trotz optischer Überlegenheit mit einem 15:16-Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ließen sich die Laupheimer von der SG erneut ein Kampfspiel aufzwingen. Das lag auch an den Schiedsrichtern, die viele Aktionen laufen ließen oder nur milde ahndeten. Die Ballgewinne der Rot-Weißen in der Abwehr häuften sich jedoch mit zunehmender Spieldauer.

Konnte nicht schnell gespielt werden, zeigte sich in der zweiten Hälfte neben Yigin auch der Laupheimer Rückraum mit Timo Remane, Tim Rodloff und Roland Kroll beweglicher und stieß mit und auch ohne Ball in die freien Räume, um die Verteidigungslinie der Gäste zu durchbrechen oder Räume für die Mitspieler zu schaffen. So erkämpften sich die Rot-Weißen letztlich einen verdienten 29:27-Erfolg.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Gästetrainer Jochen Masching. „Wir haben großen Einsatz gezeigt und alles reingeworfen. Wenn wir so weitermachen, werden auch mal wieder Punkte dabei herausspringen.“ Laupheims Co-Trainer Hornung freute sich indes über den Erfolg: „Endlich haben wir die Negativserie gegen He-Li durchbrochen. Nun wird es Zeit, dass wir auch die schlechte Serie gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf mit einem Sieg beenden.“ Diese Begegnung findet am kommenden Samstagabend in der heimischen Rottumhalle statt.