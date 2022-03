HRW-Chef Stührmann: „Klassenerhalt ist aus eigener Kraft erreichbar“

HRW Laupheim trifft auf TSV Deizisau: Vor einer erneut sehr schweren Aufgabe in der Württembergliga steht der Handballverein Rot-Weiß Laupheim am Sonntagabend (Anwurf: 18 Uhr), wenn der Tabellendritte TSV Deizisau in der heimischen Rottumhalle aufkreuzt. „Die Vorzeichen sind klar“, sagt Laupheims Spielertrainer Roland Kroll. „Deizisau muss das Spiel gewinnen, wenn es Waiblingen und Wolfschlugen noch angreifen will. Wir dagegen sind krasser Außenseiter, wollen aber dennoch vor eigenem Publikum unsere Chance nutzen.“ Coronabedingt muss der Coach mindestens auf drei Spieler verzichten. Luca Geiß, Tarik Nokic und Max Reiner seien noch in Quarantäne, Torhüter Fabian Federle konnte sich kurzfristig freitesten. Dazu könnte noch der eine oder andere Spieler verletzt ausfallen. „Wir wollen das Spiel zu Hause immer gewinnen, egal mit welchen Spielern und gegen welchen Gegner“, stellt Roland Kroll klar. In der Rottumhalle könne sein Team auch den Tabellendritten schlagen. Die Mannschaft müsse allerdings länger als in den vergangenen Spielen im Rhythmus bleiben, um gegen das Team von Trainer Leander Lorch zu bestehen. „Deizisau hat einen kompakten Innenblock, einen guten Torhüter und vor allen zwei sehr gute Außen, die wir in Griff bekommen müssen“, beschreibt Kroll die Stärken des Gegners, der sich keinen Ausrutscher in Laupheim leisten darf. (mam)