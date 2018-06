HRW-Chef Manfred Gebert: „Die Enttäuschung hält sich in Grenzen“

Der HRW Laupheim hat das angestrebte Saisonziel, den Aufstieg in die Handball-Württembergliga, verpasst. In der Meisterschaft nur Zweiter, gelang den Rot-Weißen auch in der Relegation gegen den TV Mundelsheim nicht der Sprung nach oben. SZ-Redakteur Felix Gaber hat sich mit HRW-Chef Manfred Gebert über die aktuelle Situation und die Zukunft des Teams unterhalten.

Herr Gebert, wie groß ist die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg?

Ich war zwar nicht live dabei, da ich mit der A-Jugend unterwegs war, bin aber per SMS auf dem Laufenden gehalten worden. Bei Halbzeit war ich noch frohgemut. Die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff hat sich in Grenzen gehalten, da Mundelsheim für mich nach dem Hinspiel Favorit war. Unsere Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt.

Der HRW führte 17:12 zur Pause, dann 20:14 und 29:25 in der 47. Minute. Ist die Mannschaft mental nicht in der Lage, so ein wichtiges Spiel zu gewinnen? Gegen Landesligameister Gerhausen hat es auch nicht zum Sieg gereicht.

Wir haben junge Spieler, die müssen erstmal durch so ein Spiel durch. Das ist mental eine Höchstleistung. Da müssen vor allem die Jungen wie Striebel, Hartmann oder Mantz noch dazulernen. Dafür braucht es solche Spiele.

Sie wollten aber doch eigentlich schon aufsteigen. Das hieß es zumindest nach der Vorrunde.

Das ist richtig. Das ist natürlich enttäuschend, dass wir das diese Saison nicht geschafft haben. Vielleicht ist das aber auch gut so, so hat die Mannschaft noch mehr Zeit, sich in der Landesliga einzuspielen.

Muss Laupheim jetzt nächste Saison in die Württembergliga aufsteigen?

Ich weiß nicht, wer nächste Saison in der Landesliga spielt, weil aus vier Staffeln drei mit jeweils 14 Mannschaften gemacht werden. Da geht die Saison länger und die Qualität der Landesligastaffel erhöht sich dadurch. Wir wollen aber nächste Saison aufsteigen.

Braucht die Mannschaft dafür dann einen Mentaltrainer?

Nein. Wir haben jetzt einen neuen Trainer mit Winfried Gogg, der arriviert ist und einige Vereine trainiert hat. Dadurch, dass was Neues kommt, hoffen wir, dass wieder frischer Wind reinkommt. Auch Mihut Pancu wird uns durch seine Erfahrung einen neuen Schub bringen. An ihm kann sich die junge Mannschaft orientieren.

Ist Constantin Striebel in der Landesliga noch zu halten?

Ich gehe davon aus, dass er bleibt. Ich habe das Gefühl, dass er bei Rot-Weiß etwas mit entwickeln will.

Ist es zum jetzigen Zeitpunkt sicher, dass er bleibt?

Der Wunsch ist es. Ich kann es aber nicht bejahen.

Bleiben die anderen Leistungsträger wie Andreas Laatsch oder Helge Stührmann an Bord?

Andreas Laatsch bleibt definitiv. Helge Stührmann hat diese Saison nur ausgeholfen, weil Daniel Krämer wegen eines Handbruchs ausgefallen ist. Ob er weitermacht, darf er selbst entscheiden.