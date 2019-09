HRW bleibt in der Erfolgsspur

Dank einer starken Leistung über die gesamten 60 Spielminuten hinweg hat der HRW Laupheim in der Handball-Württembergliga Süd die HSG Fridingen/Mühlheim klar mit 32:20 (18:10) besiegt. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen haben die Rot-Weißen so einen optimalen Saisonstart hingelegt.

Gegen die Gäste aus der Nähe von Tuttlingen, die ihr erstes Spiel knapp verloren hatten, begannen die Laupheimer wie schon in der Woche zuvor beim Sieg gegen Deizisau äußerst konzentriert und lagen nach zehn Minuten mit 5:1 in Front. Zwar ließen die Hausherren in der Rottumhalle im Angriff einige Chancen liegen, aber die Abwehr war hervorragend eingestellt auf das schnelle Kombinationsspiel der Gäste, denen allerdings wie erwartet auch etwas die Wurfkraft aus dem Rückraum fehlte.

Orsolic spielt abermals stark

Zugang Luka Orsolic im HRW-Tor bestätigte mit einer abermals starken Leistung seinen gelungenen Einstand aus dem Auftaktspiel und war erneut ein sicherer Rückhalt. Nach 17 Minuten nahm Gästetrainer Mike Novakovic eine Auszeit, um seine Mannen aufzurütteln und neu einzustellen, denn nur drei eigene Treffer bei zehn Gegentoren (10:3 für Laupheim) ließen kein gutes Ende für die Gäste erahnen.

Prompt geriet der HRW-Angriffsmotor ins Stocken und Gästespieler Lasse Fuchs erzielte vier Treffer in Folge zum 10:7, da die Laupheimer Abwehr zu spät dran war und im Angriff nicht mit letzter Konsequenz ihre Chancen suchte. Bis zum 13:10 dauerte es, bis die Rot-Weißen ihren Rhythmus wiedergefunden hatten: Ein 4:0-Lauf in den letzten vier Spielminuten der ersten Hälfte zum 18:10-Pausenstand sorgten wieder für einen komfortablen Vorsprung, denn die HRWler wurden wieder variabler im Angriffsspiel und fanden auch über schöne Kombinationen und Kreisanspiele zum Erfolg.

Auch wenn das Endergebnis den Schluss nahelegt, so richtig eindeutig unterlegen waren die Gäste nie. Im zweiten Abschnitt mussten die Laupheimer das Gaspedal weiter voll durchdrücken, um die HSG Fridingen/Mühlheim auf Distanz zu halten. Jede kurze Schwächephase durch Zeitstrafen oder die nötige Neuordnung durch Auswechslungen nutzen die flinken Gäste für einen Zwischenspurt, letztmals allerdings in der 47. Minute zum 23:19.

Danach blieben die Rot-Weißen spielbestimmend und setzten mit wuchtigen Rückraumwürfen durch Kenan Durakovic und Robin Pohl die nötigen Nadelstiche, während Timo Remane von der Außenposition und beim Strafwurf ohne Fehler blieb. Über 27:20 brachten die Laupheimer den in dieser Höhe auch für das Selbstbewusstsein wichtigen Heimsieg mit 32:20 nach Hause und können nächste Woche mit breiter Brust das Spitzenspiel bei der SG Lauterstein angehen, die ebenfalls beide Spiele bislang gewonnen hat.