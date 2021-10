HRW bleibt im Tabellenkeller stecken

Der HRW Laupheim hat das wichtige Heimspiel um den Klassenerhalt in der Handball-Württembergliga gegen den TSV Alfdorf/Lorch mit 25:31 (13:14) verloren. Damit bleiben die Rot-Weißen im Tabellenkeller stecken. „Das ist heute eine ganz bittere Pille für uns“, ärgerte sich der Laupheimer Trainer Roland Kroll über die am Ende recht deutliche Niederlage.

Dabei kamen die Laupheimer recht gut ins Spiel. Nach einer Abtastphase übernahmen die Hausherren die Initiative und erarbeiteten sich bis zur 20. Minute beim 12:9 eine Drei-Tore-Führung. Insbesondere Tim Hafner glänzte in dieser Anfangszeit mit sechs Treffern aus dem Rückraum. Trotz einer Auszeit bekam der TSV Alfdorf/Lorch Hafner aber nicht in den Griff. Das sollte sich mit der ersten Zwei-Minuten-Strafe gegen die Laupheimer ändern. Zwar gelang den Gästen in dieser Zeit nur ein Gegentreffer, doch die Körpersprache war plötzlich eine andere. Kraftvoll packten die Alfdorfer in der Verteidigung zu und kamen anschließend über schnelle Gegenstöße zu recht leichten Torerfolgen. So schafften die Gäste alsbald den 12:12-Ausgleich (25.), den sie bis zur Halbzeit sogar noch in eine knappe 14:13-Führung umwandeln konnten.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Laupheimer die Begegnung nur noch wenige Minuten offen gestalten, bevor sie beim 16:19 (39.) einem Drei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten. Dieser Abstand hatte bis 15 Minuten vor Ende Bestand, bis die Gäste eine weitere Überzahl für den Ausbau ihrer Führung nutzten. Über 20:25 (51.) und 23:28 (56.) ging es in die Schlussphase, in der die Rot-Weißen den Rückstand nicht mehr aufholen konnten und schlussendlich mit 25:31 verloren.

„Wir hatten dieses enge Spiel erwartet und uns auf ein Kampfspiel eingestellt“, sagte der Alfdorfer Trainer Pascal Morgant nach der Partie. Während seine Mannschaft nun den Anschluss an das Mittelfeld der Württembergliga hergestellt hat, stehen die Laupheimer nun schon etwas unter Druck, weitere Punkte zu sammeln. Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Samstag, wenn die HSG Albstadt in die Rottumhalle kommt (Spielbeginn: 20 Uhr).