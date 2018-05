HRW beendet Negativserie

Mit einem 24:20 (12:10)-Arbeitssieg bei der HSG Albstadt haben sich die Laupheimer Handballer am Samstagabend wieder erfolgreich im Alltag der Württembergliga zurückgemeldet. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben sich die Rot-Weißen mit dem doppelten Punktgewinn gegen den tapfer kämpfenden Tabellenletzten wieder ein Erfolgserlebnis erarbeitet.

Zuletzt scheinbar klar aus dem Kampf um die Meisterschaft ausgeschieden, können die HRWler angesichts der Ergebnisse der anderen Partien weiter auf Tuchfühlung bleiben, da die ersten sieben Teams weiterhin lediglich fünf Minuspunkte trennen.

In der Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen begannen die Laupheimer zunächst sehr konzentriert und effektiv mit einer 5:1 Führung, die bis zum 10:5 in der 23. Minute Bestand hatte. Ohne den verletzten Abwehrchef Sergiu Zvanciuc und Spielmacher Tim Rodloff, der auch nur zu einem Kurzeinsatz kam, war der HRW nicht in Bestbesetzung in diese wichtige Partie gegangen.

In der Folge legten die Hausherren kämpferisch eine Schippe drauf und hielten die Laupheimer mit einer sehr offensiven Abwehr auf Distanz, zudem wussten die HRWler eine Überzahlsituation nicht zu nutzen. Nach zwei Toren in Folge durch Albstadts besten Schützen Jannik Rau zum 10:11-Anschluss schien die Partie zu kippen, doch der erneut starke Robin Pohl blieb kurz vor Ende der ersten Hälfte sicher von der Strafwurflinie und verwandelte zum 12:10-Pausenstand.

Nach dem Wechsel sorgte Kenan Durakovic seinerseits mit einem Doppelschlag wieder für eine komfortablere 14:10-Führung. Nun waren es die Albstädter, die aus zwei Strafzeiten nacheinander gegen die Laupheimer mit lediglich einem Treffer in den vier Minuten zu wenig Kapital schlugen. Die Rot-Weißen blieben am Drücker und erhöhten durch Pohl und Durakovic wieder auf 18:13. Beim Stande von 20:14 rund zehn Minuten vor dem Ende schien die Messe gelesen, zumal auch zwei Treffer des Tabellenletzten wieder durch zwei schnelle Laupheimer Tore egalisiert wurden und Julian Nief knapp vier Minuten vor dem Ende mit seinem Treffer zum 23:16 den Sieg endgültig klarmachte. Bis zum 24:20 Endstand verkürzten die Gastgeber nochmals und gestalteten das Ergebnis etwas angenehmer, am Laupheimer Sieg gab es aber nichts mehr zu rütteln.

Aufgrund der konstanteren Leistung über die 60 Minuten und einer sattelfesten Abwehr, die nur 20 Gegentreffer zuließ, durften die Rot-Weißen damit nach dem Pokalsieg Anfang Januar nach rund vier Wochen Abstinenz wieder einmal einen Sieg bejubeln, der auch fürs Selbstbewusstsein ungemein wichtig war. Das brauchen die Mannen von Trainer Klaus Hornung auch für die Aufgabe am kommenden Faschingssamstag: Die HRWler erwarten in der ersten Runde der Deutschen Amateur-Pokalmeisterschaft in der Rottumhalle mit der TSG Dossenheim den Badischen Pokalsieger.

HSG Albstadt – HV RW Laupheim 20:24 (10:12). HRW: Biller, Federle – Durakovic (6), Nief (1), Anderson, Müller (1), Pancu (2), Amann (3), Niederbacher (1), Geiß (2), Zodel (1), Pohl (7/3), Rodloff, Remane.