Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga Süd nach zuvor vier Niederlagen in Folge mit 27:21 (15:11) gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim gewonnen. Mit ausschlaggebend dafür war, dass sich die Rot-Weißen vor allem in der Abwehr im Vergleich zum Spiel gegen den TV Gerhausen steigerten. Durch den ersten Sieg in diesen Jahr kletterte der HRW auf Tabellenplatz zehn, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt weiterhin fünf Punkte.

„Es tut gut, wieder mal gewonnen zu haben“, sagte der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann nach dem Spiel. „Das ist gerade auch für die Mannschaft ein sehr wichtiger Erfolg gewesen.“ Der HRW startete gleich zu Beginn mit einer soliden Abwehrarbeit. Gerade Robin Pohl und Kenan Durakovic im Innenblock konnten dabei überzeugen. So warf der Gegner bis zur 15. Minute lediglich sechs Tore. Dazu trug auch Torhüter Fabian Federle bei, der letztlich insgesamt 18 Paraden zeigte und mit einer Quote von 46 Prozent gehaltener Bälle eine sehr starke Leistung ablieferte.

HRW-Abwehr steht stabil

Im Angriff lief es derweil zu Beginn des Spiels aber auch nicht so gut für die Rot-Weißen. Bis zur 15. Minute kamen die Laupheimer ebenfalls nur zu sechs Toren. „Wir konnten zu Beginn kein Kapital aus unserer stabilen Abwehr schlagen“, analysierte HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Wir kamen aber dann immer besser ins Spiel und haben den Ball immer besser laufen gelassen.“ So erspielten sich die Laupheimer eine 15:11-Führung zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel schwächelte der HRW dann im Angriff und Herbrechtingen-Bolheim verkürzte in der 35. Minute zum 15:14. Daraufhin sah sich Laupheims Trainer Mihut Pancu gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. In der sprach er an, dass die Mannschaft den Ball im Angriff besser laufen lassen soll. Dies zeigte Wirkung, hernach agierte der HRW wieder wie in der ersten Hälfte und konnte sich Tor um Tor absetzen. Schlussendlich gewannen die Laupheimer verdient mit 27:21.

Am nächsten Samstag, 23. Februar, bestreitet der HRW Laupheim sein erstes Heimspiel im Kalenderjahr 2019 gegen den HC Hohenems (19.30 Uhr), der derzeit den vorletzten Tabellenplatz belegt. „Jetzt gilt es an unsere konzentrierte Leistung gegen die SG Herbrechtingen Bolheim anzuknüpfen“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu. Durch einen Sieg könnte sich der HRW Laupheim eine sehr gute Ausgangssituation im Kampf um den Klassenerhalt sichern.