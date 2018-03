HRW agiert zu lethargisch

Der HRW Laupheim hat sein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf mit 26:32 (12:17) verloren und damit die Möglichkeit verpasst, Boden gegenüber den Spitzenteams der Handball-Württembergliga Süd gut zu machen. Denn sowohl Spitzenreiter TSV Zizishausen wie auch der SKV Unterensingen ließen bei ihren Auswärtsspielen Punkte liegen.

„Wir wussten, dass uns die HSG ein körperhaftes Spiel Mann gegen Mann aufzwingen will, sind damit aber einfach nicht zurechtgekommen“, analysierte HRW-Trainer Klaus Hornung. Vor allem in der ersten Halbzeit war die Begegnung eine Lehrstunde dafür, wie man einen unterschätzten Gegner stark macht. So präsentierten sich die Rot-Weißen besonders in der Defensive über weite Strecken passiv. Der Spielaufbau der abstiegsbedrohten HSG wurde kaum gestört, sodass Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf im Angriff lange kombinieren konnte und sich so allmählich Chance auf Chance herausarbeitete. „Da haben wir unsere Torhüter oft im Stich gelassen“, mahnte Hornung.

Pohl-Verletzung schwächt HRW

Und wenn die Torhüter dann einen der zahlreichen freien Würfe parierten, war die Laupheimer Defensive gegen die energisch nachsetzenden Gegner oft nur zweiter Sieger und kassierte so doch noch einen Gegentreffer. Erschwerend kam hinzu, dass sich Robin Pohl schon früh in der ersten Halbzeit verletzte und daraufhin nicht mehr ins Geschehen eingreifen konnte. „Der Ausfall von Robin hat die Abwehr doch sehr geschwächt“, stellte der HRW-Coach ernüchtert fest. Doch Pohl fehlte den Rot-Weißen auch im Angriff, um selbst mehr Druck gegen den Tabellenvorletzten aufzubauen. So erschienen einige Angriffe der Laupheimer eher planlos und die Spieler verzettelten sich in Einzelaktionen. „Im Angriff haben wir leider oft nicht bis zum Schluss weitergespielt, um dann eine echte Torchance zu kreieren“, monierte Hornung, der in einer Auszeit nach 20 Minuten seine Spieler mit taktischen und personellen Änderungen wachrütteln wollte. Doch auch dies verpuffte, weil Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf zu diesem Zeitpunkt schon so viel Selbstvertrauen getankt hatte, dass die HSG-Spieler an ihre Chance glaubten. So gingen die Rot-Weißen beim 12:17 mit einem Fünf-Tore-Rückstand in die Pause.

HSG zeigt größeren Willen

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Laupheimer zwar den Kampf besser an, blieben aber oft ohne Glück, sodass sie den Rückstand nie verkleinern konnten. Zum Schluss stand eine 26:32-Heimniederlage auf der Anzeigetafel, die wegen der Ausgangssituation schon etwas schmerzt. „Wir haben heute leider nur eine Mannschaft gesehen, die von Anfang an gezeigt hat, dass sie unbedingt gewinnen will“, resümierte der stellvertretende Vorsitzende des HRW, Jürgen Pinkl. Ähnlich sah es Trainer Klaus Hornung: „Wir waren heute einfach zu lethargisch und haben daher verdient verloren.“

Mit Blick auf die nächste Aufgabe im Viertelfinale des deutschen Amateurpokals am kommenden Sonntag gegen den bayerischen Pokalsieger TSV Friedberg setzt der Laupheimer Coach daher auf eine bessere Einstellung seiner Spieler: „Ich gehe davon aus, dass wir dann anders auftreten.“

HRW Laupheim – HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 26:32 (12:17). HRW: Biller, Federle - Pancu (6/2), Durakovic (5), Müller (3), Zvanciuc (3), Nief (3), Anderson (2), Zodel (2), Niederbacher (1), Geiß (1), Amann, Pohl, Remane.