HRW 2 verliert gegen TSB Ravensburg

Wenig Chancen hat die zweite Mannschaft des HRW Laupheim im Heimspiel der Handball-Bezirksliga gegen den TSB Ravensburg gehabt. Die Rot-Weißen verloren mit 29:19 (7:13). „Für uns wird es darum gehen, dieses Spiel so schnell wie möglich abzuhaken“, sagte HRW Trainer Thomas Hafner. „gerade im Angriff hat bei uns heute vieles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.“

Gleich zu Beginn waren die Gäste den Rot-Weißen überlegen und gingen bereits in der zehnten Spielminute mit 7:2 in Führung. „Das Problem lag aus meiner Sicht ganz klar im Angriff. Da haben wir durch technische Fehler zu viele Bälle verloren und fanden kaum Lücken in der kompakten 6-0-Abwehr der Gäste“, sagte HRW Co-Trainer Burim Kryeziu. Ravensburg kam oft durch Tempogegenstöße zu seinen Toren und brach damit den Rot-Weißen das Genick. Nach dem frühen und deutlichen Rückstand fing sich die zweite Laupheimer Mannschaft im weiteren Spielverlauf wieder und begegnete der Gastmannschaft bis zur Halbzeit auf Augenhöhe. Mit einem Fünf-Tore-Rückstand ging es beim Spielstand von 7:12 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel verloren die Rot-Weißen erneut einige Bälle im Angriff und kassierten so sechs Tore durch Tempogegenstöße in Folge, so dass der Gegner in der 45. Spielminute mit 20:11 in Führung ging. Diesen Rückstand konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Hafner nicht mehr aufholen und verlor schlussendlich verdientermaßen mit 19:29 gegen den TSB Ravensburg. „Wir hoffen, dass wir diese Pleite im nächsten Spiel gegen Lehr wieder gut machen können und werden gerade im Angriff versuchen, an uns zu arbeiten“, setzt Laupheims Trainer Thomas Hafner auf einen Lerneffekt aus dieser ernüchternden Begegnung.

Das nächste Spiel bestreitet der HRW Laupheim 2 am Sonntag, 10. November. Dabei treten die Rot-Weißen auswärts beim Spitzenteam der Bezirksliga SC Lehr an. Der SC Lehr hat alle seine bisherigen sechs Begegnungen der laufenden Runde gewonnen und belegt damit den ersten Platz.