HRW 2 schlägt SC Lehr

In der Begegnung, die an Spannung kaum zu übertreffen war, hat sich die zweite Mannschaft des HRW Laupheim im Heimspiel gegen den SC Lehr mit 19:17 (9:8) durchgesetzt. „Wir haben heute gewonnen, weil wir eine Mannschaft waren“, sagte HRW-Trainer Thomas Hafner. „Gerade in der Abwehr haben wir als eine Einheit agiert und dabei nur 17 Gegentore reinbekommen. Ich bin sehr stolz auf die Leistung, die wir heute hier gezeigt haben.“

Gleich zu Beginn sahen die rund 80 Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Nach zehn Minuten Spielzeit stand es 3:3. Dann scheiterten die Rot-Weißen mehrmals am Torhüter der Gastmannschaft und der SC Lehr zog mit drei Toren Vorsprung davon. Doch nach einer von Trainer Burim Kryeziu beantragten Auszeit fingen sich die Laupheimer Handballer bis zur Halbzeit wieder und lagen nach einem 4:0-Lauf auf einmal mit 9:8 in Führung.

Der bessere Start nach dem Seitenwechsel ging an den SC Lehr, der sich bis zur 45. Spielminute eine 16:14-Führung erspielte. Die Rot-Weißen fingen sich jedoch erneut: Sie spielten in den letzten 15 Minuten sehr konsequent in der Abwehr und ließen nur ein einziges Tor zu. 40 Sekunden vor Schluss lag die zweite Mannschaft des HRW mit 18:17 in Führung und der SC Lehr im Ballbesitz. Doch dank einer guten Abwehr fingen sie auch diesen Angriff ab und gewannen verdient mit 19:17 gegen den klar favorisierten SC Lehr.