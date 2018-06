HRW 2 landet Arbeitssieg in Bad Saulgau

Ein hartes Stück Arbeit ist der 21:19-Sieg der zweiten Laupheimer Handball-Herrenmannschaft in Bad Saulgau gewesen. Mit den beiden glücklichen Punkten sicherte man sich Platz vier.

Laupheim spielte aus einer sehr starken Abwehr heraus. Nur sieben Gegentore in Halbzeit eins sprechen hier eine deutliche Sprache, wobei Torhüter Tobias Maunz an seine hervorragende Leistung aus dem Wiblingen Spiel anknüpfte. Allerdings nur sieben Treffer in Halbzeit eins sprechen auch gegen die Leistung im Laupheimer Angriff. In Durchgang zwei waren beide Teams zunächst auf Augenhöhe. Doch nach und nach konnte sich Laupheim auf 13:17 und 16:20 absetzen. Doch die Hausherren konnten auf 19:20 verkürzen und die Partie war vier Minuten vor Ende wieder völlig offen. Laupheims Daniel Krais erhöhte mit seinem vierten Treffer auf 19:21, und in den noch verbleibenden zwei Spielminuten blieben beide Teams ohne Torerfolg.

Laupheim: Maunz im Tor, Pohl (6), Krais (4), Fabian Remane und Zugenmaier (je 3), Bäurle und Nothhelfer (je 2), Bodenstein (1), Unterseher und Schneider. (use)