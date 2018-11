HRW überrascht Favoriten

Dem HRW Laupheim ist im Heimspiel der Handball-Württembergliga gegen die SG Lauterstein ein Überraschungserfolg gelungen. Die Rot-Weißen gewannen nach einem überzeugenden Auftritt mit 33:27 (19:15).

„Heute haben wir uns endlich einmal für unsere harte Arbeit belohnt, die wir Woche für Woche im Training leisten“, freute sich ein sichtlich erleichterter HRW-Trainer Mihut Pancu. Damit haben sich die Laupheimer ein wenig Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft und belegen nach nun zwölf Spieltagen Tabellenplatz elf. Lauterstein wiederum verliert als Absteiger aus der Oberliga allmählich den Kontakt zur Tabellenspitze und rangiert nun auf Platz sieben.

Die Laupheimer legten furios los und spielten so befreit auf, als hätten sie seit Wochen nur Erfolgserlebnisse hinter sich. Bereits nach acht Minuten sprang eine Drei-Tore-Führung heraus. Das lag besonders an der Geradlinigkeit in der Vorwärtsbewegung. Mit Mut und Selbstvertrauen wurden die Angriffe vorgetragen und die abschließenden Würfe mit aller Konsequenz auf das gegnerische Tor gebracht. Vor allem Julian Nief glänzte in dieser Phase und behielt seine bestechende Form auch noch über die gesamte erste Hälfte hinweg. Der Lohn: Trotz einer kurzzeitigen Aufholjagd der SG bauten die Rot-Weißen ihre Führung bis zur Pause sogar noch auf vier Tore bis zum 19:15 aus. Auf das Konto von Julian Nief gingen im ersten Durchgang allein sieben Treffer.

Gastgeber bewahrt kühlen Kopf

Nach dem Seitenwechsel richteten die Gäste ihre Abwehr offensiver aus, sodass der HRW-Rückraum nicht mehr so glänzen konnte. Doch dafür waren die Hausherren vor dem frenetisch anfeuernden Publikum in der gut besetzten Rottumhalle in der Abwehr hellwach. So warfen beide Teams in Durchgang zwei weitaus weniger Tore. Trotz des über weite Strecken nun engen Spielverlaufs behielt der HRW kühlen Kopf und verteidigte seine etwas knapper gewordene Führung mit Toren zur rechten Zeit. Dabei profitierten die Laupheimer zudem einige Male von den Paraden ihres Schlussmanns Raphael Büchele, der zahlreiche Würfe entschärfte.

In der Schlussphase entschieden dann die Hausherren die Partie vollends für sich. Während die Rot-Weißen wieder etwas leichter zu Treffern kamen, blieben die Gäste oft erfolglos. „Wir haben heute einfach zu viele technische Fehler gemacht und gute Wurfmöglichkeiten vergeben“, haderte SG-Trainer Timo Funk, „so kann man in dieser Liga kein Spiel gewinnen.“ Da half auch eine offene Manndeckung in den letzten drei Minuten nichts mehr. Am Ende gewannen die Laupheimer verdient mit 33:27.

Derby am nächsten Samstag

So gehen die beiden Clubs nun mit unterschiedlichen Gefühlen in ihre nächsten Spiele, die jeweils Derbys sind. Lauterstein muss im Heimspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter Schwäbisch Gmünd bestehen, der am Wochenende sein erstes Spiel verlor. Der HRW erwartet dagegen die MTG Wangen, die nach anfänglicher Schwächephase nun gefestigt erscheint und eine Siegesserie hingelegt hat. „Das wird wieder eine ganz heiße Partie“, ist sich HRW-Betreuer Sven Stührmann sicher, denn die Laupheimer erwarten eine volle Rottumhalle. Spielbeginn ist am Samstag um 19.30 Uhr.