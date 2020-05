Von Schwäbische Zeitung

Professor Dr. Klaus Ellinger war 18 Jahre lang Chefarzt der Anästhesie am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg gewesen. Nun geht er in den Ruhestand, wie die OSK mitteilt. „Es war eine tolle und interessante Arbeit. Ich bin jeden Tag gerne hierhergekommen“, sagt er.

„Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin heißt die medizinische Abteilung, der Ellinger vorstand. Der 66-Jährige kenne noch die „Heldengeschichten“ von den Anästhesisten vergangener Tage, die tagelang rund um die Uhr in der Klinik gewesen sind.