Homosexuelle in der Kirche: Ein lesbisches Paar erfährt Ablehnung

Im Juli hat die Evangelische Kirchengemeinde Laupheim beschlossen, der „Initiative Regenbogen“ beizutreten. Das bedeutet: Die Gemeinde heißt lesbische und schwule Menschen ausdrücklich willkommen und setzt sich dafür ein, dass Pfarrer auch gleichgeschlechtliche Ehepaare in einem öffentlichen Gottesdienst segnen dürfen. Zu diesem Thema hat am Dienstag im Gemeindehaus ein Informationsabend stattgefunden. Bei der anschließenden Diskussion kamen auch Vorbehalte zur Sprache.

Es ist das vierte Mal, dass Sigrid Eicken und Christine Lauenstein ihre Geschichte in der Öffentlichkeit erzählen. Die Zuhörer an diesem Abend: Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde in Laupheim. Eicken und Lauenstein sind seit 2002 ein Paar. Sie haben viele glückliche Momente erlebt, mussten sich aber auch einigen Schicksalsschlägen stellen: Eicken hatte Krebs, bei Lauenstein diagnostozierten die Ärzte eine Augenkrankheit, unter deren Folgen sie noch heute leidet. In diesen schwierigen Zeiten standen die Frauen füreinander ein, sie unterschrieben Vollmachten, übernahmen Verantwortung. „Wie in einer Ehe“, sagt Lauenstein. „Damals haben wir beschlossen zu heiraten, und dafür wollten wir auch Gottes Segen.“

Homosexuelle bekommen nur inoffizielle Segnungen

Eicken und Lauenstein haben mit Problemen gerechnet. Denn die Evangelische Landeskirche in Württemberg verbietet die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare – unter den Evangelischen Landeskirchen deutschlandweit eine Ausnahme. Kirchlich heiraten, das geht nur inoffiziell, wenn sich Pfarrer bereiterklären, den Segen zu erteilen. Sie verstoßen damit gegen Kirchenrecht und riskieren ein Disziplinarverfahren. „Wir hätten einfach nach Baden gehen können“, erzählt Eicken. Trotzdem wollten es die beiden Frauen in Esslingen, ihrer Heimatstadt, zumindest versuchen. Und sie hatten Erfolg: „Der Pfarrer hat sofort ja gesagt.“

Die Hochzeitsplanung lief schon auf Hochtouren, als Lauenburg ein eigenartiges Gefühl beschlich. „Mein Eindruck war, dass der Pfarrer mir aus dem Weg geht“, erinnert sie sich. Die Nachricht kam schließlich an einem Dienstagmorgen. Es werde keine öffentliche Segnung geben, teilte der Pfarrer in einer E-Mail mit. Der zuständige Dekan habe eine entsprechende Weisung erteilt. „Das war für mich schlimmer als meine beiden Krebsdiagnosen zusammen“, sagt Eicken. „Wir haben uns wie Christen zweiter Klasse gefühlt.“

Matthias Hestermann, Prälaturbeauftrager für Homosexualität, erläutert theologische Fragen. (Foto: Christoph Dierking)

Matthias Hestermann ist Prälaturbeauftragter für Homosexualität in der Landeskirche und nach Laupheim gekommen, um der Gemeinde theologische Fragen zu erörtern. Für den Pfarrer steht fest: „Die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ist eine theologische Notwendigkeit.“ Gewiss gehe aus der Schöpfungsgeschichte hervor, dass Gott zwei Geschlechter geschaffen und Männer und Frauen einander zugeordnet habe. „Allerdings wussten die Verfasser der Schöpfungsgeschichte nichts von sexueller Vielfalt“, erklärt Hestermann. Das müsse man bei der Interpretation berücksichtigen.

„Heute ist wissenschaftlich belegt, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt“, sagt der Theologe. Bei Intersexuellen lasse sich das Geschlecht nicht eindeutig bestimmen. Und ebenfalls belegt sei, dass es schon immer Männer und Frauen gegeben habe, die sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen. Das treffe auf fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung zu. „Homosexualität ist ein Wesensmerkmal, ebenso wie die Haarfarbe, das die Betroffenen nicht einfach ändern können.“

Für die Bibel sei vollkommen klar, dass Sexualität zum Menschen dazugehört. Im Sinne Gottes gehe sie mit Verantwortung einher. „Diese Verantwortung spiegelt sich in der Ehe wider“, sagt Hestermann. „Auch Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben, übernehmen Verantwortung. Daher müssen wir ihnen den Segen Gottes ermöglichen.“

Das Paar gab sich das Jawort im Juli

Dieser Ansicht war auch der Pfarrer aus Stuttgart-Zuffenhausen, mit dem Eicken und Lauenstein nach der abgesagten Segnung Kontakt aufgenommen hatten. „Er hat garantiert, dass wir unsere Segnung bekommen“, erzählt Lauenstein. Und so kam es dann auch. Die beiden Frauen gaben sich im Juli 2016 das Jawort. „Das hat mein Verhältnis zur Kirche gerettet“, sagt Eicken. Nun gehe sie mit ihrer Ehefrau in die Öffentlichkeit, um in Kirchenkreisen für Akzeptanz zu werben. „Es geht uns darum, Herzen zu öffnen.“

In der Diskussion sprechen viele Anwesende dem Ehepaar ihre Hochachtung aus. „Ich verstehe gar nicht, was gegen den kirchlichen Segen spricht“, meint ein Gemeindemitglied. Doch es gibt auch Vorbehalte, etwa in der Haltung zu homosexuellen Pfarrern: „Ich kann mir das einfach nicht vorstellen“, sagt ein älterer Herr. Warum, das wisse er selbst nicht genau.

Ein anderes Gemeindemitglied tut sich schwer mit der Vorstellung, dass Kinder in einer homosexuellen Beziehung aufwachsen. Für ihn gehe der Ehebegriff mit Kindern einher. „Eine Ehe ist auch eine Ehe, wenn daraus keine Kinder hervorgehen“, sagt Hestermann. Es gebe zahlreiche heterosexuelle Paare, die keine Kinder hätten. Darüber hinaus würden soziologische Studien belegen, dass sich zwei Eltern gleichen Geschlechts nicht negativ auf das Kindeswohl auswirken.

Für die abgesagte Segnung haben Eicken und Lauenstein von Kirchenvertretern übrigens eine offizielle Entschuldigung erhalten. Und offenbar hat ihr Fall bei dem damals zuständigen Dekan ein Umdenken bewirkt: Im vergangenen Jahr hat er ein Papier unterzeichnet, in dem Stuttgarter Dekane den Oberkirchenrat auffordern, die kirchliche Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren zu ermöglichen.