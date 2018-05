Hommage an den Erfinder des „Schiefspieglers“

Wenn Adrian Kutter von seinem Vater und dessen Erfindergeist erzählt, dann gerät er ins Schwärmen. Kein Wunder: Anton Kutter war zu seiner Zeit ein berühmter Filmregisseur, und der Biberacher erfand ein Teleskop, das damals als revolutionär galt und heute noch viele Freunde hat. Im Juni wird seiner gedacht: mit einer Hommage in Biberach und in Laupheim, wo das Observatorium mit einem seiner Teleskope begonnen hat. Anlass: Der Nachlass des 1985 verstorbenen Astronomen geht an die Universität in Gent, um Teil einer Daueraustellung zu werden.

Aus dem Anlass reiste Jean-Pierre Grootaerd aus Gent nach Laupheim, um zusammen mit Adrian Kutter und Werner Kiesle, dem Geschäftsführer des Laupheimer Planetariums, dieses Wochenende des 16. und 17. Juni vorzustellen, das intern als Kongress der Kutter-Astronomen gilt, aber auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Möglich machten das die guten Beziehungen des Biberachers Kinobetreibers Adrian Kutter zu dem Kutter-Fan von der Universität Gent und dem Planetarium in Laupheim.

Zwei Sternwarten betreibt die Universität, und in einer gibt es auch eine astronomische Ausstellung, die nun aufnehmen soll, was Anton Kutter in Biberach ertüftelte. Dort hatte er auf dem Dach seines Kinos „Sternenpalast, Traumpalast“ im Jahr 1955 in einer drehbaren Kuppel sein 30-Zentimeter-Teleskop aufgebaut – ein 7,5 Meter langes Gerät. „Die Leute wundern sich, was in der Kuppel ist“, lacht der Sohn heute. Er selbst hatte als Kind mit seinem Vater darin gearbeitet, wenn der mit selbst entworfenen Fotoplatten Bilder vom Mond anfertigte. Die Sternwarte sei auch heute noch funktional. Allein: Adrian Kutter hat selbst die 70 überschritten, und die Frage nach einem dauerhaften Verbleib des Nachlasses taucht auf.

Bei der Besprechung über eine Überführung nach Belgien sei die Idee aufgetaucht, zugleich auch den Erfinder zu ehren, indem erstmals ein Kongress der „Schiefspiegler“-Astronomen in Biberach und Laupheim stattfindet. In Laupheim auch deshalb, weil die Sternwarte einst zunächst mit einem geliehenen und dann einem eigens angefertigrten Kutter-Teleskop betrieben worden sei, sagt Adrian Kutter. Er sei deshalb so oft dort gewesen, dass „Laupheim ein bisschen zweite Heimat geworden ist“. Am Samstag, 16. Juni, wird zunächst Biberach zum Mekka von Astronomen und Kutter-Fans. Ab 9 Uhr gibt es Führungen durchs Kino und Vorträge über den Tüftler sowie seine Werke. Abends verlagert sich das Geschehen nach Laupheim: Im Planetarium folgen ab 20.15 Uhr Vorträge über dunkle Materie und die Geschichte des Planetariums. Dort wird auch das große Teleskop präsentiert. Ein Ehrengast wird sogar aus Australien erwartet: Barry Adcock berichtet, wie er das mit 35 Zentimetern Durchmesser weltgrößte Kutter-Teleskop baute. Der Gast aus Gent brachte als Präsent zur Vorstellung das vielleicht kleinste Kutter-Teleskop mit: Einer Friedenspfeife ähnlich und ganze 184 Gramm leicht, vergrößert es doch 36-fach.