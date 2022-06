Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Bei einem Unfall am Mittwoch in Laupheim ist Sachschaden vor rund 30 000 Euro entstanden. Laut Polizei fuhr eine 47-jährige Frau gegen 18.45 Uhr mit einem Ford Transit in der Ulmer Straße. Am Fußgängerüberweg Poststraße hielt sie verkehrsbedingt an. Hinter ihr kam ein 67-Jähriger mit seinem Kleinlaster, bemerkte den stehenden Ford Transit zu spät und fuhr in das Heck des Fahrzeugs. Die 47-Jährige Transit-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.