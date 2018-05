Hoher Besuch bei den Laupheimer Fliegern

Das Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64) in Laupheim hat am Dienstag nach Pfingsten einen hohen und in Laupheim bekannten Besucher begrüßt: Der Generalarzt Professor Rafael Schick hat die Laupheimer Flieger besucht.

Nicht nur als gebürtiger Laupheimer ist der Generalarzt der Garnison sehr verbunden, sondern auch seine Zeit des Grundwehrdienstes im damaligen Heeresfliegerregiment 25 „Oberschwaben“ machten den Besuch für beide Seiten zu etwas Besonderem. Schick besuchte den Standort in seiner Funktion als Leiter des Zentrums für Luft- und Raumfahrtmedizin sowie als Generalarzt der Luftwaffe und informierte sich über den Stand der flugmedizinischen Versorgung. Er äußerte sich lobend über die Planungen und die Leistungsfähigkeit des Verbandes.

Besonderes Interesse fand ein für die intensivmedizinische Patientenversorgung vorbereiteter Transporthubschrauber vom Typ CH-53. Dieser wird zukünftig unter anderem im Rahmen der Auslandseinsätze der Bundeswehr für medizinische Notfälle eingesetzt und soll perspektivisch auch in zivilen Not- und Katastrophenfällen zur medizinischen Evakuierung von Patienten dienen.

Generalarzt Schick nutzte seine Anwesenheit aber auch für eine besondere Auszeichnung des 1. Fliegerarztes des HSG 64, Oberfeldarzt Dr. Gerhard Röper. Diesem wurde das Tätigkeitsabzeichen „Fliegerarzt in Gold“ verliehen, welches von seinem großen Einsatz für die Soldaten als auch die Bundeswehr selbst zeugt.