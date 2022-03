Hohe Auszeichnung für Heidi Münch

Die Bezirksjugendleiterin Heidi Münch ist mit der Ehrennadel in Silber des Württembergische Fußballverbands (WFV) geehrt worden. Die hohe Auszeichnung erhielt sie beim Jugend-Halbzeitstaffeltag des Bezirks Riß durch dessen Vorsitzenden Siegfried Kühner in Baustetten überreicht.

Heidi Münch engagiert sich schon seit langer Zeit ehrenamtlich im Nachwuchsbereich. Seit 2003 ist sie Staffelleiterin bei den Junioren. Von 1999 bis 2003 war Münch Jugendleiterin beim FV Biberach und von 2010 bis 2013 Schiedsrichterbeauftragte. Im Jahr 2012 wurde sie stellvertretende Bezirksjugendleiterin, 2015 wurde Münch als Bezirksjugendleiterin gewählt. Vor der Ehrung in Baustetten hatte sie bereits mehrere Auszeichnungen für ihr Engagement bekommen: die Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold, den Verbandsehrenbrief und 2013 die Verbandsehrennadel in Bronze. Seit 2020 ist sie zudem Ehrenmitglied des FV Biberach.

In der Gemeindehalle in Baustetten waren laut Mitteilung des Bezirk Riß nicht alle Clubs vertreten, 13 Vereine fehlten unentschuldigt. Jugendspielleiter Leonhard Bauer gab in einer visuellen Präsentation die Staffeleinteilung für die Rückrunde der A- und E-Jugend bekannt. Laut Planung beginnt die Rückrunde am 19. März, in Ligen mit nur neun Spieltagen am 26. März und bei sieben Spieltagen am 9. April. Der letzte Spieltag für die 150 Mannschaften im Bezirk Riß ist für den 28. Mai terminiert. Die Spielpläne für die Rückrunde bei den B-, C- und D-Juniorinnen bleiben wie gehabt, da dies laut Mitteilung geschlossene Staffeln sind.

Der „Tag des Mädchenfußballs“ wird 2022 separat stattfinden. Die Pokalendspiele der A-Jugend und der Aktiven werden am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), ausgetragen. Die VR-Talentiade gilt nach Bezirks-Angaben als abgeschlossen. Turniere in der Halle oder im Freien können unter Einhaltung der 3G-Regel stattfinden. Der kommende Jugendstaffeltag wird Ende Juli in der Gemeindehalle in Altheim stattfinden.