Hochmodern und im Dienst der Patienten

Eine hochmoderne pharmazeutische Anlage zum aseptischen Abfüllen und Gefriertrocknen von Arzneimitteln hat die Laupheimer Unternehmerfamilie Rentschler am Freitag in Rankweil/Österreich eingeweiht. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 30 Millionen Euro. Die Rentschler Fill Solutions GmbH ist mit 59 Mitarbeitern gestartet und beabsichtigt, die personellen Kapazitäten in den nächsten zwei Jahren auf 100 Beschäftigte aufzustocken.

In Rekordzeit habe man ein Pharmaunternehmen vom ersten Spatenstich bis zur erfolgreichen Betriebsaufnahme aufgebaut, sagte Reinhold Elsässer, Managing Director von Rentschler Fill Solutions. „Jetzt haben wir die beste Ausgangsposition, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, den globalen Märkten einzigartige Wirkstoffe zur Verfügung zu stellen.“ Nur wenige Unternehmen in der Region verfügten über ein vergleichbares Leistungsvermögen.

Im August hatte Rentschler Fill Solutions von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit bereits die pharmazeutische Herstellungserlaubnis und das Zertifikat für GMP (Good Manufacturing Practice)-Konformität für den europäischen Markt erhalten. Die neue Anlage bietet eine jährliche Abfüllkapazität von bis zu 3,5 Millionen Stück, teilte das Unternehmen mit.

Für 2019 strebt Rentschler Fill Solutions außerdem die Zulassung durch die US-amerikanische Bundesbehörde zur Lebens- und Arzneimittel-Überwachung an. Im Mai gab das Unternehmen eine Vereinbarung zur Abfüllung des injizierbaren rekombinanten humanen Enzyms Beta-Glucuronidase für seinen US-amerikanischen Kunden Ultragenyx Pharmaceutical bekannt. Dieser biopharmazeutische Wirkstoff wird zur Behandlung von Patienten mit Mucopolysaccharidosis (MPS) VII, einer seltenen genetischen Erkrankung, für die Vermarktung in den USA hergestellt.

„Es reicht nicht aus, innovative Arzneimittel nur zu entwickeln – auch die technischen Fertigkeiten und Ressourcen für die Herstellung und Abfüllung sind von zentraler Bedeutung. Nur so kann die Versorgung von Patienten mit lebensnotwendigen neuen Medikamenten sichergestellt werden,” sagte Margit Klotz, General Manager Operations, bei der Eröffnung der Abfüllanlage.

Rentschler Fill Solutions bietet seinen Kunden Abfüllleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe im klinischen und kommerziellen Maßstab an. Durch die strategische Partnerschaft mit Rentschler Biopharma in Laupheim und Leukocare in München können die Kunden von Komplettlösungen profitieren – vom Gen zum Vial und von der Klinik zum Markt.

„Rentschler Fill Solutions ist eine wertvolle und qualitativ hochwer-tige Ergänzung für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg“, zeigte sich der dortige Wirtschaftslandesrat hoch erfreut über die Firmenansiedlung.