Hobbyradler treten wieder in die Pedale

Die Hobbyradler des FV Olympia Laupheim bieten vom Mittwoch, 24. April, bis Samstag, 21. September, wieder jeden Mittwoch und Samstag geführte Radtouren in der Umgebung von Laupheim an. Auch sind wieder Sondertouren in den Sommerferien geplant.

Die Mittwochstouren werden in der Regel in zwei Gruppen mit unterschiedlichem Leistungsniveau gefahren und sind etwa zwischen 20 und 35, die Samstagstouren zwischen 45 und 65 Kilometer lang. Die Tourenleiter der Hobbyradler haben zum Saisonbeginn zunächst einige leichte Touren zur Eingewöhnung ausgesucht. Auch wird die Geschwindigkeit immer dem Streckenprofil und der Kondition der Teilnehmer angepasst. Es wird, wenn möglich, auf befestigten Radwegen gefahren. Einige wenig befahrene Nebenstraßen oder auch Waldwege lassen sich jedoch nicht immer vermeiden. Die Mittwochsausfahrten der Hobbyradler sind gleichzeitig der AOK-Radtreff von Laupheim.

Ein handelsübliches Trekkingrad ist für die Ausfahrten völlig ausreichend. Das Tragen eines Fahrradhelms ist für alle Teilnehmer Pflicht. Jeder ist selbst für die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung verantwortlich. Auch wer nicht Mitglied bei den Hobbyradlern ist und Freude an dieser Freizeitbeschäftigung hat, ist als Gast willkommen und kann auf eigene Verantwortung an den Touren teilnehmen. Eine Mitgliedschaft bei den Hobbyradlern wird jedoch angestrebt.

Abfahrt ist jeweils am Mittwoch um 18 Uhr und am Samstag um 13.30 Uhr vom Treffpunkt der Radler am Pausenhof der Anna-von-Freyberg-Grundschule, Ecke Rabenstraße/Aststraße (bei „Finnigan’s Pub”). Eine Tourenbeschreibung wird immer am Radeltag in der Tagespresse veröffentlicht. Für den heutigen Saisonbeginn ist die etwa 25 Kilometer lange Ausfahrt „Rund um Laupheim“ geplant. Es wird auf ebenen, gut ausgebauten Radwegen geradelt. Bei Bedarf wird in zwei Gruppen gefahren. Tourenleiter sind Wolfgang Mock und Anita Hartmann.