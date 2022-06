Die Die Hobbyradler des FV Olympia Laupheim und der AOK Radtreff bieten am Mittwoch, 15. Juni, eine Ausfahrt nach Gutenzell an. Unter der Leitung von Annemarie Köble wird auf gut ausgebauten Radwegen zum Zielort Gutenzell und zurück geradelt. Die Gesamtlänge der Tour beträgt circa 40 Kilometer Abfahrt ist um 18 Uhr vom Pausenhof der Anna-von-Freyberg-Grundschule in der Aststraße.