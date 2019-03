Hiobsbotschaft für Olympia

Nach zweiwöchiger Pause greift der FV Olympia Laupheim wieder ins Geschehen in der Fußball-Verbandsliga ein. Am Samstag wartet ein dicker Brocken auf die Blau-Weißen, die als Tabellenelfter derzeit nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz trennen. Die Laupheimer gastieren beim Aufstiegsanwärter SKV Rutesheim – und das ohne Torjäger Simon Dilger. Anstoß ist um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Stadion.

Eigentlich sollte die Pause nach dem Spiel gegen Essingen (1:3) bei den Laupheimern neben dem normalen Trainingsbetrieb auch zur Regeneration genutzt werden, um die angeschlagenen Spieler wieder in die Spur zu bringen. „Das ist uns mal mehr, mal weniger gelungen“, sagt Olympia-Trainer Hubertus Fundel. Beim besten Torjäger Simon Dilger (13 Spiele/10 Tore) konnte es nicht gelingen. Er war beim Spiel gegen Essingen in der 63. Minute ausgewechselt worden. Zuvor war ihm ein Gegenspieler auf den Fuß getreten. Die bittere Diagnose: Mittelfußbruch. „Den Gegner trifft keine Schuld, so was kann passieren. Der Schiedsrichter hat auch gar nicht gepfiffen“, so Fundel. Dilger falle nun wohl für den Rest der Saison aus. „Mindestens aber acht Wochen wird es dauern, bis er wieder ins Training einsteigen kann. Das trifft uns sehr hart“, sagt der Olympia-Trainer. „Wir können jetzt aber nicht die Hände in den Schoß legen. Jetzt müssen die anderen in die Bresche springen, um den Ausfall zu kompensieren. Manchmal ist es ja auch so, dass so was Kräfte freisetzt.“ Dilger werde nicht operiert. Die Verletzung werde konservativ behandelt, er müsse einen Spezialschuh tragen.

Neuwirth rückt auf Dilger-Position

Kapitän Sascha Topolovac, der gegen Essingen ebenfalls vorzeitig vom Platz musste, hat derweil immer noch Oberschenkelprobleme und kann gegen Rutesheim nicht spielen. Nicht zur Verfügung stehen wird auch Manuel Hegen, bei dem sich im Training am Dienstag muskuläre Probleme im Oberschenkel bemerkbar machten. Zurück in den Kader kehren hingegen Mathias Wesolowski und Jan Neuwirth, die beide ihre Grippe auskuriert haben. Neuwirth wird laut Fundel wieder in die Startelf rücken und soll auf der Position von Dilger im Sturm spielen.

Den kommenden Gegner Rutesheim, den die Olympia im Hinrundenspiel noch mit 1:0 bezwang, bezeichnet Hubertus Fundel als übermächtig. Im Vorjahr war der SKV noch fast abgestiegen, aktuell belegt der Club mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Dorfmerkingen Platz zwei. „In der Vorrunde war Rutesheim noch nicht so konstant. Zuletzt hat der SKV aber bestätigt, was in der Vorrunde schon zu erahnen war“, so der Olympia-Trainer. „Es ist ein absolutes Topteam, durchweg stark besetzt.“ Besonders zu achten gelte es auf Torjäger Noah Lulic (10 Tore) oder Gianluca Crepaldi (8). Auch Salvatore Catanzano (7) und Steffen Hertenstein (5) zeigten sich bereits treffsicher. „Favorit ist ganz klar Rutesheim“, blickt Fundel voraus. „Wir müssen einen guten Tag erwischen, Rutesheim einen mittelprächtigen. Wir fahren nicht dahin, um uns abschlachten zu lassen, und versuchen, etwas Zählbares mitzubringen, auch um Motivation zu schöpfen für die Spiele danach gegen unsere direkte Konkurrenz.“

Nach der Partie gegen Rutesheim heißen die Gegner der Olympia, die in den vergangenen zehn Spielen ohne Sieg blieb, VfL Sindelfingen, SV Breuningsweiler und FC 07 Albstadt. Danach steht am Dienstag, 30. April, das Derby gegen Ehingen-Süd an.