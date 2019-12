Hinweise für Vereine: Was beim Schreiben von Ankündigungen zu beachten ist

Liebe Vereine,

täglich schicken Sie uns Material in die Redaktion und steuern so maßgeblich zu den Ausgaben bei. Wir werden oft gefragt, was beim Verfassen der Vereinsnachrichten zu beachten ist. Unsere Antworten wollen wir denen, die sich nicht persönlich an uns gewandt haben, natürlich nicht vorenthalten. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: