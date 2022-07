Hintersinnige Kriminalgeschichten am Schuljahrsabschluss

Dieses Mal nicht in der Aula, der „guten Stube“ des Carl-Laemmle-Gymnasiums, sondern im gut gefüllten Atrium präsentierten am Wochenende die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler des Theater-Ensembles TAG-Traum das Stück „Neue Fälle für Sherlock Holmes“, eine Kriminalkomödie nach Erzählungen von Arthur Conan Doyle.

Mit minimalen Requisiten, zum Beispiel dem täglich benutzten Sofa für die Unterrichtspausen und der Ansage "Black" als Signal für den Szenenwechsel war diese Räumlichkeit eine besondere Herausforderung für die Darsteller und die Spielleiter Angelika Geiger und David Oesch. Alle Beteiligten meisterten diese Herausforderung mit viel Humor, Improvisationsfähigkeit und schauspielerischem Können, wofür sich ein Publikum aus Eltern, Lehrern, Freunden und ehemaligen Mitgliedern des Ensembles nach virusbedingter Schultheater-Abstinenz mit großem Applaus besonders dankbar zeigte.

Zur besseren Orientierung, welche Szenen die "Bühne" gerade abbildeten, hatten die beiden Spielleiter eine hilfreiche Auflistung ins Programmheft eingedruckt. Die minimalistische Ausstattung dieser Atriumsbühne machte die Aufführung eindrucksvoll, da man sich umso mehr auf Mimik und Körpersprache der Darsteller konzentrierte, zum Beispiel auf die bewusst schlaksigen Bewegungen und knorrige Mimik des Meisterdetektivs Sherlock Holmes oder die seines Freundes Dr. John Watson. Außerdem spürte man den Anflug von Erotik bei Lippenstiftspuren an Holmes' Wange oder beobachtete die verführerische Körpersprache der intriganten Abenteurerin und Schauspielerin Irene Adler, die sowohl den König von Böhmen als auch den Meisterdetektiv fast um den Verstand gebracht hätte.

Das Stück, bei dem Sherlock Holmes gleich zwei komplizierte Kriminalfälle zu klären hat, nämlich einen Mord und eine Erpressung, findet zwar kein "glückliches" Ende. Dennoch: die Gerechtigkeit siegt und die inzwischen verheiratete Mrs. Norton, alias Irene Adler, verabschiedet sich von Sherlock Holmes vor ihrer Hochzeitsreise ins ferne Amerika mit einem Brief, der nach Parfüm riecht und der den Meisterdetektiv sichtlich nicht kalt lässt...

Mit viel Einführungsvermögen hatten die Regisseure die Rollen an ihre Ensemble-Mitglieder verteilt: Jonah Naser als Sherlock Holmes zeigte sich gekonnt als grantelnder Detektiv, der nach komplizierten Fällen lechzt, Alban Löffler als sein Freund, Arzt und Kriminalkollege zeigte gewandt sein schauspielerisches Talent durch seine Sprache und seine philosophischen Anspielungen auf die beruflichen Schwächen von Inspektor Lestrade (Lukas Lang). Frederic Schenkel überzeugte in einer Doppelrolle als junger Beschuldigter und als erpresster König von Böhmen. Melissa Gök ließ als intrigante Männerverführerin Irene Adler in Tonfall und Bewegungen keinen Zweifel an ihren geldorientierten Zielen und Affären. Mrs Hudson, pointiert dargestellt von Hannah Zopf, sparte nicht mit Kommentaren zu Sherlock Holmes' Lebensgewohnheiten.

Das Publikum sparte nicht mit Beifall für die jungen Schauspielerinnen und Schauspielern und den Einsatz, den diese trotz Corona, eingeschränkter Probenarbeit und sommerlicher Hitze gebracht hatten. Am Ende überreichten die fünf Darsteller und Darstellterinnen, die gerade das Abitur bestanden haben, ein besonderes Geschenk an das Regieteam Angelika Geiger und David Oesch: einen Sammelband, der "nach Parfüm riecht " mit Werken von Sherlock Homes .