Hilfsgütertransport gibt Flüchtlingen in Ruanda eine Perspektive

Am Mittwoch ist die ersehnte E-Mail eingetroffen: Der ruandische Zoll habe die Fracht endlich freigegeben, erfuhr Roman Engelhart, Betriebsleiter der Sammelzentrale der „Aktion Hoffnung“ in Laupheim. Die Erleichterung darüber ist ihm am Telefon anzuhören. Drei Wochen hielten die Zöllner in dem ostafrikanischen Land den Hilfsgütertransport aus Deutschland fest und filzten ihn nach allen Regeln der Kunst. Jetzt aber kann der Container an seinen Bestimmungsort gebracht werden, das vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) geleitete Mahama Refugee Camp, eine Zeltstadt unweit der Grenze zu Tansania, in der etwa 60 000 Menschen leben. Die Transportkosten von rund 10 000 Euro wurden auch mit Spenden aus der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ finanziert; ein Gutteil hat ein Förderprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beigesteuert.

Im Container sind Teller, Tassen und Besteck, Töpfe, Pfannen und Schüsseln, Heizkonverter und Kühlschränke, Tische, mehr als 200 Stühle und anderes mehr; das meiste stammt aus einer aufgelösten Großküche in Gundelsheim. Die Hilfsorganisation Maison Shalom, Bildungspartner des UNHCR im Flüchtlingscamp, stattet damit einen Neubau aus, der als Ausbildungsrestaurant betrieben werden soll. Bis zu 150 Jugendliche und junge Erwachsene können mitwirken und eine Lehre als Koch, Köchin, im Service oder im Rechnungswesen absolvieren. Gegen einen kleinen Obolus kann jedermann dort essen. Ruanda hat Nationalparks und Tourismus, die Wirtschaft sei vor Corona gewachsen, sagt Roman Engelhart. Das eröffne Fachkräften im Gastronomiegewerbe durchaus Perspektiven.

Hand in Hand wird den Flüchtlingen geholfen

Das Projekt fußt auf der Zusammenarbeit mehrerer Partner. Maison Shalom, von Marguerite Banrankitse 1993 während des Bürgerkriegs in Burundi gegründet, um Waisenkinder zu schützen, entwickelte dort bis 2015 vielfältige Aktivitäten unter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheits- und Mikrofinanzwesen. Während der blutigen Unruhen 2015 musste die Organisation ins Nachbarland Ruanda ausweichen; Banrankitse, für ihr Engagement mit dem Weltkinderpreis ausgezeichnet, hatte mehrfach laute Kritik am herrschenden Regime geübt.

Unterstützt wird Maison Shalom auch von der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Nikolaus in Gundelsheim und der von dem Lehrer Axel Schütz betreuten Schülerfirma „#changemaker“ am Friedrich-von-Alberti-Gymnasium Bad Friedrichshall. Während einer Ruanda-Reise 2019 wurden Kontakte zur Laupheimer Sammelzentrale vertieft, die auch schon mit Maison Shalom kooperiert hatte und sich auskennt mit Hilfsgütertransporten nach Ostafrika. Die Idee, gemeinsam das Projekt Ausbildungsrestaurant im Mahama Refugee Camp voranzubringen, nahm Fahrt auf. Die Auflösung der Großküche in Gundelsheim beflügelte das Engagement.

Ende September fuhren Roman Engelhart, Lagerleiter Bernd Bierau und Norbert Lauber am Steuer mit einem 13-Tonner nach Gundelsheim. Mit Mitgliedern der Nikolaus-Gemeinde und der Schülerfirma beluden sie einen Container für Ruanda. Außer der Ausstattung für das Ausbildungsrestaurant fanden Nähmaschinen und Fahrräder darin Platz, Schreib- und Schulmaterialien und Zigtausende von einem Unternehmen gespendete fabrikneue Kleidungsstücke.

Die Zöllner machen Probleme

Von Antwerpen gelangte der Container auf dem Seeweg in die tansanische Hafenstadt Daressalam und von dort über Land an die Grenze zu Ruanda. „Geplant war, die Zollformalitäten gleich vor Ort im Camp zu erledigen“, sagt Roman Engelhart. „Das hat aber nicht funktioniert.“ Die ruandischen Behörden leiteten den Transport zur Abnahme in die Hauptstadt Kigali.

„Was nun folgte, war schon extrem“, sagt Engelhart. Jeden einzelnen Teller, jede Gabel zählten die Zöllner und glichen das Ergebnis mit der Packliste ab. Sie überprüften, ob auch ja für jedes Küchengerät ein Herkunftsnachweis und Angaben zu Baujahr und Stromverbrauch vor-liegen. Unterlagen, die Roman Engelhart mühsam zusammengestellt hat.

„Wir wissen, dass sie pingelig sind“, sagt Engelhart. Das habe auch damit zu tun, dass Aufständische und Kriminelle die Flüchtlingscamps als Rückzugsort nutzten und man verhindern wolle, dass etwa Waffen eingeschleust werden.

Jetzt aber ist der Container freigegeben, in den nächsten Tagen wird er in Mahama erwartet. Einem Camp, das burundische Flüchtlinge in den 90er-Jahren errichteten, in dem inzwischen aber auch Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo, dem Südsudan und Äthiopien Zuflucht suchen.

„Es handelt sich hier um ein klassisches Projekt, wie man mit Unterstützung aus Deutschland die Folgen von Flucht und Vertreibung lindern kann“, sagt Roman Engelhart. Indem man Menschen im Mahama Refugee Camp Perspektiven biete, eröffne man ihnen zudem Chancen, sich vor Ort etwas aufzubauen und nicht aus Not erneut einreihen zu müssen in einen Flüchtlingsstrom.