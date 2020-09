Heuer gibt’s das Zeltfest-Essen zum Abholen

Eigentlich hätte der MV „Harmonie“ Baustetten sein 100-jähriges Bestehen mit dem Zeltfest gefeiert – aber die Corona-Pandemie machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Nun bietet der Verein am Sonntag, 20. September, im Zeitraum von 11 bis 13.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Musikerheim in Baustetten das originale Zeltfest-Mittagessen zum Abholen an. Eine Vorbestellung ist erforderlich.

Die letzten Vorbereitungen laufen, bald steht das erste Original-Mittagessen to go an. „Wir waren schon sehr enttäuscht, dass unser Zeltfest in diesem Jahr aufgrund von Corona ausfallen musste“, berichtet Christoph Hettich aus dem Vorstandsteam des Musikvereins „Harmonie“ Baustetten. „Aber wir wollten nicht ganz aufgeben und haben schon länger überlegt, wie wir zum 100-jährigen Vereinsbestehen unseren Freunden und Gönnern doch noch die Möglichkeit geben können, in den Genuss unseres bekannten und beliebten Zeltfest-Mittagessens zu kommen.“

Auf Grundlage der positiven Erfahrungen des Sportvereins Baustetten, der seine Hähnchen schon mehrfach zum Abholen angeboten hatte, hat sich der Ausschuss des Vereins ein Konzept überlegt, erklärt der MV Baustetten in seiner Pressemitteilung. Dieses werde den aktuell hohen Hygiene-Anforderungen gerecht, nehme aber auch dem Küchenteam nicht den Spaß an der Zubereitung. Traditionell werde das Mittagessen im Team zubereitet: Jeder habe seine Rolle und wisse genau, wo etwas zu tun ist. „Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit und darauf, dass die Musiker Jahr für Jahr bereit sind, beim Zeltfest-Mittagessen anzupacken“, sagt Teresa Hess aus dem Vorstandsteam. „So werden bei uns zum Beispiel nicht nur der Salat für die Salatteller, sondern auch die Spätzle hausgemacht“, berichtet Hess.