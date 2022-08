Herren 40 sind Vizemeister in der Oberliga

Die Herren 40 des TC Laupheim sind Vizemeister in der Oberliga. Nach dem 7:2 Heimerfolg im letzten Spieltag gegen den TC Bildechingen beenden die Spieler um Kapitän Matthias Häußler die Saison auf Tabellenplatz zwei. Das berichtet der Verein in einem Schreiben.

Lange hatte es so ausgesehen, als ob die Laupheimer noch dem Tabellenführer TC Sigmaringen 2 auf der Zielgeraden den Rang ablaufen könnten, nachdem dieser dank Verstärkung aus der eigenen Regionalliga-Mannschaft dem TCL am ersten Spieltag die einzige Saisonniederlage (3:6) beigebracht hatte. Doch die Sigmaringer konnten sich mit einem denkbar knappen 5:4 im letzten Spiel gegen Bernhausen noch über die Ziellinie retten und die Saison ungeschlagen beenden.

Die Spieler vom TC Laupheim können dennoch eine sehr positive Bilanz aus der Sandplatzsaison 2022 ziehen: Nach der Auftaktniederlage in Sigmaringen ging es laut Kapitän Häußler erstmal darum, möglichst schnell den Anschluss ans Mittelfeld zu finden. Nach Kantersiegen gegen Leinfelden-Echterdingen (8:1) und Bernhausen (7:2) war zur Saisonhälfte klar, dass bei einem Ausrutscher von Spitzenreiter Sigmaringen noch die Meisterschaft möglich wäre. Während der TCL mit weiteren deutlichen Siegen gegen Betzingen (8:1), Bisingen (6:3) und Bildechingen (7:2) überzeugte, war Sigmaringen in dieser Saison gleich vier Mal am Rand einer Niederlage – konnte diese Spiele aber alle mit 5:4 für sich entscheiden.

Im letzten Laupheimer Saisonspiel gegen Bildechingen war die Partie nach den Einzeln beim Zwischenstand von 5:1 bereits entschieden. Klare Zweisatzerfolge konnten Spitzenspieler Cosmin Ritiu, Matthias Häußler, Hans-Dieter Fuchs und Christian Stolz verbuchen. Rolf Herrmann gewann kampflos gegen die nur mit fünf Spielern angetretenen Gäste, Ansgar Elbs musste trotz guter Leistung gegen seinen Schweizer Gegner geschlagen geben. Mit dem 7:2 gegen den Tabellendritten Bildechingen konnten sich Elbs, Stolz & Co. die Vizemeisterschaft in der Oberliga sichern.