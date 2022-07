Herren 40 des TC Laupheim sind weiter im Oberliga-Aufstiegsrennen

Die Tennis-Herren 40 des TC Laupheim haben auswärts einen weiteren wichtigen Kantersieg eingefahren. Mit dem 8:1 beim TSV Betzingen sind die Spieler um Kapitän Matthias Häußler in der Oberliga weiter im Aufstiegsrennen.

Der deutliche 6:0-Zwischenstand spiegelte den Verlauf der Einzel allerdings nicht wieder. Vier Laupheimer Spieler mussten in den Match-Tiebreak – am Ende hatten alle das glücklichere Händchen. Besonders hervorzuheben war die starke Leistung von Frank Welser an diesem Tag: „Gegen den stärksten Spieler der Gegner zeigte er beim 6:2, 1:6 und 10:4 sein bestes Tennis“, so Kapitän Häußler, der wie seine Mitspieler Ansgar Elbs und Christian Stolz ebenso über drei Sätze gehen musste. Klare Zweisatzerfolge fuhren Spitzenspieler Cosmin Ritiu und Hans Dieter-Fuchs ein.

Auch in den abschließenden drei Doppeln zeigten die Laupheimer gegen die doppelstarken Gastgeber eine gute Leistung. Das Einserdoppel Ritiu/Fuchs konnte nach Aufgabe des Heimdoppels schnell gewinnen. Elbs/Häußler mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Wiederum drei Sätze lang kämpften Welser/Stolz auch im Doppel und hatten am Ende beim 3:6, 6:3 und 10:7 die Nase vorn.

Bereits am Samstag steht für den TCL das vorletzte Heimspiel an. Mit einem Erfolg will der Tabellenzweite den Druck auf den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter Sigmaringen (5:4 in Bildechingen) hochhalten. Laupheims Gegner TG Bisingen steht zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz der Oberliga, sollte aber nicht unterschätzt werden. Zur Bilanz steht nach vier Spieltagen nur ein Sieg, alle drei Niederlagen (auch gegen Tabellenführer Sigmaringen) waren jedoch knapp, was die ausgeglichene Spielstärke aller Oberliga-Teams dieses Jahr zeigt. Spielbeginn ist am Samstag, 16. Juli, um 14 Uhr auf der Laupheimer Tennisanlage im Herrenmahd.