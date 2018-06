Herren 30 mit erfolgreicher Verbandsliga-Saison

Die Herren 30 des Tennisclubs Laupheim haben ihre erste Verbandsliga-Saison erfolgreich abgeschlossen. Trotz einer knappen Niederlage im letzten Spiel gegen Weilheim konnten Elbs & Co. als Aufsteiger das Ziel Klassenerhalt locker erreichen.

Beim 4:5 gegen den Tabellennachbarn Weilheim gingen die TCler ersatzgeschwächt in die Partie und mussten krankheits- bzw. verletzungsbedingt auf Matthias Häußler und Christian Striebel verzichten. Spitzenspieler Frank Welser konnte gegen Simon Braun einen deutlichen 6:1- und 6:3-Erfolg verbuchen. Auch Hans-Dieter Fuchs an Position zwei konnte seine guten Saisonleistungen bestätigen und einen Dreisatz-Sieg einfahren. Routinier Ansgar Elbs an Nummer vier ließ seinem Gegner beim 6:1 und 6:4 Erfolg keine Chance. Bernd Geiselmann unterlag klar in zwei Sätzen. Sehr viel Pech hatten sowohl Christian Stolz als auch Matthias Lehmann, die beide im entscheidenden Match-Tie-Break im dritten Satz jeweils denkbar knapp mit 8:10 den Kürzeren zogen.

Nach dem 3:3-Zwischenstand musste die Entscheidung somit in den Doppeln fallen. Das Spitzendoppel Fuchs/Stolz konnte erneut mit einer souveränen Doppelleistung den einzigen Laupheimer Punkt holen. Weniger erfolgreich waren Welser/Lehmann und Elbs/Geiselmann, die jeweils in zwei Sätzen unterlagen.

Kapitän Ansgar Elbs zieht nach der ersten Verbandsliga-Saison ein positives Fazit: „Mit drei Siegen und zwei Niederlagen haben wir eine gute Saison gespielt und den Klassenerhalt schon zur Saisonhälfte gesichert.“ Einziger Wehrmutstropfen am Sonntag war die überraschende Niederlage des bisherigen Spitzenreiters Allmendingen: „Nachdem Allmendingen gegen den Außenseiter Nürtingen verloren hat, wären wir mit einem Heimsieg heute sogar Meister geworden, das wäre die absolute Sensation gewesen“, so Spitzenspieler Frank Welser.