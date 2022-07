Herren 1 siegen gegen Berkheim

Alle vier Mannschaften der Tennisabteilung des FV Olympia Laupheim sind am vergangenen Wochenende am Start gewesen: Die Herren 1, beide Teams der Herren 40 und die Damen-Mannschaft. Davon berichtet der Verein in einem Schreiben.

Bereits am Heimatfestsonntag hatten es die Olympianer der Herren 1 auf eigener Anlage mit dem TC Bergheim zu tun. Ein deutlicher 6:3 Sieg auf Laupheimer Seite. Nach den Einzeln hatten die Hausherren bereits einen komfortablen 5:1 Vorsprung und konnten den Sack bereits nach dem ersten Doppel zu machen.

Jedoch musste sich das Team um Kevin Werner am vergangenen Wochenende erneut zu Hause gegen Mietingen mit 2:7 geschlagen geben. Lediglich Laupheims Andreas Schoch war im Einzel erfolgreich. Kevin Werner, Daniel Seidler, Sascha Röhrl, Patrick Seidel und Marco Röhrl hatten das Nachsehen. Da war der einzige Doppelerfolg auf Seiten der Laupheimer nur noch Ergebniskosmetik.

Ihren ersten Saisonsieg konnte die erste Mannschaft der Herren 40 feiern. In Langenargen gelang ein verdienter 6:3 Erfolg, trotz coronabedingter Ausfälle. Im Einzel musste sich Andreas Schoch geschlagen geben. Steffen Kopp, Oliver Wohnhaas, Benjamin Westhauser und Alexander Mainka konnten die Punkte für Laupheim einfahren. Auch in den Doppel ließen Laupheimer nichts mehr anbrennen.

Das zweite Team der Herrn 40 wartet dagegen weiterhin auf den ersten Saisonerfolg. Auf eigener Anlage musste man sich den Gästen aus Orsenhausen mit 1:8 geschlagen geben. Harald Braun gelang der einzige Laupheimer Matchpunkt. Auch mit von der Partie waren Holger Herzog, Armin Baur, Thomas Alt, Wolfgang Klesse, Dieter Seidler, Rainer Ganser und Jürgen Dürr.

Im Laupheimer Stadtderby mussten sich die Damen bei Diehl Aircabine mit 2:4 knapp geschlagen geben. Elke Röhrl und Nicole Fischbach gewannen ihre Einzel. Sina Fischbach und Angelika Herzog unterlagen in je zwei Sätzen. 2:2 der Zwischenstand und die Entscheidung musste im Doppel her. Doch die Gastgeber von Diehl Aircabine hatten das Glück auf ihrer Seite.