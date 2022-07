Herren 1 des FV Olympia Laupheim unterliegen Aichstetten/Aitrach

use

Die Herren 1 der Tennisabteilung des FV Olympia Laupheim hatten beim Tabellenführer aus Aichstetten / Aitrach nicht den Hauch einer Chance. Ebenfalls als Verlierer vom Platz gingen beide Teams der Herren 40 und die Damenmannschaft.

Beim noch ungeschlagenen Tabellenführer der Spielgemeinschaft Aichstetten/Aitrach setzte des für die Herren 1 um Kapitän Kevin Werner eine deutliche 0:9-Niederlage. Die Hausherren waren den Laupheimern in den Einzeln und Doppeln in allen Belangen überlegen und gewannen alle neun Partien deutlich in je zwei Sätzen.

Auch die erste Mannschaft der Herrn 40 hatte beim Auswärtsspiel in Mochenwangen mit 2:7 das Nachsehen. Im Einzel war einzig Steffen Kopp für die Olympianer erfolgreich. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg für die Hausherren.

Das zweite Team der Herren 40 hatte es auf eigener Anlage mit dem Nachbarn aus Burgrieden zu tun. 2:7 lautete auch hier das Endergebnis aus Sicht der Olympianer. Nach den Einzeln hatte es bereits 0:6 für die Gäste aus dem Nachbarort gestanden.

Die Damenmannschaft der TA Olympia Laupheim musste sich ebenfalls auf eigener Anlage der TSG Achstetten deutlich mit 1:5 geschlagen geben. den einzigen Laupheimer Sieg fuhr die Paarung Elke Röhrl und Angelika Herzog im Doppel ein.