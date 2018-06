Hermann Mock erhält goldenen Meisterbrief der Schreinerinnung

Eine besondere Ehrung hat der Laupheimer Schreinermeister Hermann Mock am Mittwoch erhalten: In einer kleinen Feierstunde in dessen Einrichtungshaus in der Rabenstraße hat ihm die Schreinerinnung Biberach den goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Ulm überreicht. „Ihre Auszeichnung ist eine herausragende, weil Sie insgesamt 26 Jahre auch im Vorstand unserer Innung tätig waren“, sagte Obermeister Lothar Müller. Dabei sei ihm die Ausbildung besonders am Herzen gelegen, jahrelang habe Mock der Prüfungskommission angehört. Glückwünsche zum Jubiläum sprach auch Fabian Bacher, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, aus.

Hermann Mock schloss 1955 die Lehre im elterlichen Betrieb in Laupheim mit der Gesellenprüfung erfolgreich ab, danach verschlug es ihn einige Jahre als Möbelverkäufer nach München und Frankfurt. Schließlich holten ihn seine Eltern nach Laupheim zurück und übertrugen ihm die Leitung der damals schlecht laufenden Schreinerei. „Die Zeiten waren schwierig, mein Vater war krank. Es war die einzige Chance, den Familienbetrieb zu retten“, erzählt Mock.

Meisterstück steht in der Wohnung

Am 24. Oktober 1962 legte Hermann Mock die Meisterprüfung ab. Das Meisterstück, ein Sideboard aus ostindischem Palisander, steht noch heute in seiner Privatwohnung. Unter seiner Leitung ging es mit dem Betrieb in der Lange Straße wieder aufwärts. Mitte der Sechziger Jahre kam dort ein Möbelgeschäft hinzu, knapp zehn Jahre später eröffnete Mock den ersten Teil des heutigen Einrichtungshauses in der Rabenstraße, das 1991 erweitert wurde. Im Laufe der fünf Jahrzehnte ist Hermann Mock geschäftlich viel herumgekommen – sogar bis nach New York, wo es galt, mitten in Manhattan eine Werbeagentur mit Möbeln made in Laupheim einzurichten.

Die Geschäftsführung teilt sich der 75-Jährige mit seiner Frau Ursula. Die Töchter Regina und Julia arbeiten als Betriebswirtin beziehungsweise Innenarchitektin ebenfalls im Betrieb mit, den sie bald hauptverantwortlich übernehmen sollen.