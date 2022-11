Herbstkonzert mit Solistin Julia Werner

Laupheim (sz) - Nach zwei Jahren coronabedingter Auszeit veranstaltet das Kammerorchester Laupheim am Samstag, 19. November, 19 Uhr, wieder sein Herbstkonzert. Als Solistin hat das Orchester die Mezzosopranistin Julia Werner eingeladen, die vor ihrem Studium an der Musikschule Gregorianum ausgebildet wurde.

Eröffnet wird das Konzert mit der Ouvertüre zu Giuseppe Verdis dramatischer Oper über Liebe, Hass und Tod „La forza del destino“ (Die Macht des Schicksals). Im Anschluss spielt das Orchester mit dem Triumphmarsch aus Verdis Oper „Aida“ einen der berühmtesten Märsche der Musikgeschichte, der sicherlich nicht nur den Freunden klassischer Musik bekannt sein dürfte.

Mit der Arie „Amour, viens aider ma faiblesse“ aus Camille Saint-Saëns Oper Samson und Dalila betritt die diesjährige Solistin und Mezzosopranistin Julia Werner in der Gestalt der verführerischen Priesterin Dalila zum ersten Mal an diesem Abend die Bühne des Kulturhauses.

Nach Pietro Mascagnis wundervollem „Intermezzo Sinfonico“ aus der Oper Cavalleria Rusticana darf Julia Werner alias Dalila mit der Arie „Mon coeur sóuvre à ta voix“ das Publikum nochmals begeistern, bevor es mit der „Bacchanale“, ebenfalls aus der Oper Samson und Dalila, in die Pause geht.

Der zweite Teil des Konzerts steht ganz im Zeichen von Georges Bizets weltberühmter Oper „Carmen“, in deren Mittelpunkt die schöne Carmen, eine Arbeiterin einer Zigarettenfabrik in Sevilla, steht und die bis heute zu den beliebtesten und meistaufgeführten Werken des Opernrepertoires gehört.

Aus dieser Oper spielt das Orchester mehrere Stücke, unter anderem die bekannten Märsche „Les toréadors“ (die Stierkämpfer) und „Marche des contrebandiers“ (Marsch der Schmuggler). In der Arie „Habanera“, der „Seguedille“ und dem „Chanson bohème“ schlüpft Julia Werner an diesem Abend mehrmals in die Rolle der Carmen.

Julia Werner debütierte im vergangenen Jahr als Carmen in Georges Bizets gleichnamiger Oper bei der Jungen Oper Schloss Weikersheim Jeunesses Musicales unter der musikalischen Leitung von Elias Grandy. Diesen Sommer war sie unter anderem bei den Schlossfestspielen Ettlingen als Mercédes in G. Bizets Carmen zu hören und zu sehen. Neben weiteren Opernproduktionen wie „Die Zauberflöte“, „Dialogues des Carmélites“ (Auszüge) oder der Offenbach-Revue „Enchanté“ zeugt ihre rege Konzerttätigkeit von ihrer künstlerischen Vielseitigkeit. Julia Werner ist im süddeutschen Raum eine etablierte Konzertsängerin, wobei die Werke Bachs einen Schwerpunkt bilden. Liederabende runden ihre künstlerische Tätigkeit ab.

Ihr Studium absolvierte sie bei Prof. Marion Eckstein und Bernhard Gärtner (Gesang) sowie bei Sabine Kraut (Violine) an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Meisterkurse unter anderen bei Margreet Honig, Thomas Seyboldt und Frithjof Smith ergänzen ihre musikalische Ausbildung.

Im Winter 2020 war Julia Werner Finalistin beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin. Aufgrund ihrer herausragenden künstlerischen Leistungen wurde sie durch das Deutschlandstipendium gefördert. Außerdem ist sie seit 2021 Stipendiatin des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now Stuttgart.

Mit dem Konzert am 19. November kehrt Julia Werner nach Laupheim zurück, wo sie an der Musikschule Gregorianum nicht nur umfassend ausgebildet wurde (Violine, Klavier, Chor und Orchester), sondern mittlerweile auch selbst als Lehrkraft tätig ist.

Der Kartenverkauf erfolgt über das Kulturhaus Schloss Großlaupheim (online oder über das Kulturhausbüro). Der Freundeskreis der Musikschule bewirtet.