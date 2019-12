Helfen bringt Freude: Fünf Steyler Missionsschwestern lindern das Leid von Flüchtlingen in Athen

Schwester Ada ist 80. Ein Alter, in dem die meisten Menschen ihren Ruhestand genießen und das Leben etwas ruhiger angehen. Nicht so die Steyler Ordensfrau, die ihr Leben ganz in den Dienst am Nächsten gestellt hat. Ihre aktuelle Mission: Gemeinsam mit ihren Mitschwestern dabei zu helfen, das Leid der Flüchtlinge in Griechenland ein wenig zu lindern.

Athen: die moderne Hauptstadt Griechenlands, mit pulsierender Innenstadt und schicken Einkaufszentren. Keine 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt befindet sich eine Kommunität der Steyler Missionsschwestern. Fünf Frauen aus unterschiedlichen Ländern leben dort und arbeiten als Freiwillige in verschiedenen Projekten und Anlaufstellen des Jesuitenflüchtlingsdienstes (JRS) mit: die Schwestern Ada, Preethi, Carmen, Viktoria und Ewa.

Schwester Ada Lick gehörte zu den ersten Steylerinnen, die im Mai 2017 nach Athen kamen. Die gebürtige Österreicherin ist gelernte Krankenschwester und hat 18 Jahre lang auch als Hebamme in Indonesien gearbeitet.

Eigentlich wäre sie jetzt, mit 80 Jahren, schon längst pensioniert. Doch sie sagt: „Das ist meine Mission hier.“ Sich um Obdachlose und Flüchtlinge zu kümmern. Um entwurzelte Menschen, die in Athen gestrandet sind, gefangen zwischen ihrer Heimat und der Tag für Tag schwindenden Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Europa.

Armut und Kälte

„Die Situation in den meisten Flüchtlingslagern ist katastrophal“, berichten die Ordensschwestern aus Griechenland. Ob es die Camps auf Lesbos, Samos oder eben in der Peripherie von Athen sind – das Bild ist stets das gleiche: Tausende Menschen, die unter schlimmsten hygienischen Bedingungen, in Kälte, extremer Armut und ohne Perspektive zusammengepfercht auf engstem Raum leben.

Oft ist es nur ein kurzes Gespräch, ein Lächeln oder eine freundliche Geste, die den Flüchtlingen und Obdachlosen die Würde verleiht, die sie verdienen. Schwester Ada Lick

Um das Los der Geflüchteten erträglicher zu machen, unterhält der JRS in Athen mehrere Häuser für Projekte. In einem „Frauen-Tages-Zentrum“ bieten die Steylerinnen geschützten Raum zum Duschen und Wäsche waschen – und vor allem zum Reden. Hier wird den Frauen zugehört. Auch bieten die Missionare vier Mal in der Woche eine „Teezeit“ an – zwei Mal nur für Männer, zwei Mal für Frauen mit Kindern.

Die Menschen nehmen den weiten Weg aus den Lagern in Kauf, um gemeinsam Kaffee oder Tee zu trinken und ein paar Kekse zu essen. „Bis zu 150 Personen kommen zu diesen Tee-Zeiten“, sagen die Ordensschwestern. Der Nachmittag gehört den Kindern, täglich rund 170 an der Zahl, die in einem Haus des JRS Englisch und Griechisch lernen, beschäftigt werden und sich im Kleiderlager neu einkleiden können.

Bei ihrer Arbeit werden die Steylerinnen auch immer wieder von Freiwilligen unterstützt. Eine von ihnen ist die 22-jährige Barbara aus Portugal, die Mitte September über den Freiwilligendienst „Mission Beyond Borders“ nach Athen kam. „Oft ist es nur ein kurzes Gespräch, ein Lächeln oder eine freundliche Geste, die den Flüchtlingen und Obdachlosen die Würde verleiht, die sie verdienen“, sagt sie. „Wir können ihr Leben nicht verändern, aber wir können etwas für sie tun.“

Gerne würden der JRS und die Ordensfrauen in die Lager gehen und dort ihre Hilfe anbieten. Doch es werden nur sehr wenige Freiwillige in die Camps hineingelassen – darüber informiert der Euro-Rat der Steyler Missionsschwestern in einem aktuellen Schreiben zur Lage in Griechenland.

„Ihr Handeln wird vollständig von staatlichen Stellen kontrolliert“, heißt es weiter. Zudem lägen die Lager an einigen Stellen mehrere Kilometer weit weg von den Städten, sodass die Flüchtlinge dort stark isoliert seien. Auch den Schwestern in Athen wurde in einem 50 Kilometer entfernten Camp von heute auf morgen der Zugang verboten.

Ärger mit den Behörden

Eigentlich planten die Steyler Missionsschwestern, auf der griechischen Insel Samos bis Ende Januar eine weitere Kommunität aufzubauen, die sich der Arbeit mit Flüchtlingen widmen sollte. Diesem Projekt sollte ursprünglich das Geld aus der „Helfen bringt Freude“-Weihnachtsaktion 2019 zugute kommen.

Doch die Behörden stellen sich quer; ob das Projekt überhaupt irgendwann realisiert werden kann, steht noch in den Sternen. Nach Beobachtung des Euro-Rats sei es Ziel der griechischen Regierung, die Flüchtlinge in geschlossene Einrichtungen zu verlegen, die Haftanstalten gleichen.

„Wir sind äußerst besorgt über die Zukunft der Flüchtlinge in Griechenland, da Europa sein Engagement für die Menschenrechte einfach ignoriert und einem armen Land wie Griechenland die volle Verantworung überträgt“, kritisiert der Euro-Rat weiter.

Die katastrophalen Zustände in den Camps halten viele Flüchtlinge nicht aus. Und so flüchten einige von ihnen abermals, vor allem Männer. Sie verstecken sich vor den Behörden, landen meist auf der Straße, werden oft drogenabhängig.

Auch um diese Obdachlosen kümmern sich die Schwestern und der JRS. Die gelernte Krankenschwester Ada Lick mischt selbst Salben, um Infektionen zu behandeln, kümmert sich um Wunden und Geschwüre.

Erscheinen ihre Schützlinge nicht zu einem vereinbarten Verbandswechsel, zieht sie mit ihrer Tasche los und sucht in den dunklen Parks und Treffpunkten in der Stadt nach ihnen. Orte, an denen andere Frauen Angst haben – nicht jedoch Schwester Ada. „Das Leid dieser Menschen ist unfassbar groß“, sagt die 80-Jährige. „Trotz allem sind wir dankbar, dass wir hier sein können, um ihnen einen Funken Hoffnung und Freude zu schenken.“