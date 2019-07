Heiratsantrag mit 52 Tonnen Stroh: So eroberte ein Laupheimer das Herz seiner Freundin

Von jum

Nach dem Badeverbot am Bodensee gibt es für den Ostalbkreis Entwarnung. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg kontrolliert in der Badesaison vom 1. Juni bis zum 15. September des öfteren die Wasserqualität von Badeseen. Im Ostalbkreis werden insgesamt zehn Seen untersucht. Dazu gehören der Häslesee und Haselbachsee in Ellenberg, der Fischbachsee in Jagstzell, der Sonnenbachsee in Ellwangen-Pfahlheim, der Kressbachsee in Ellwangen, der Naturbadsee Gschwend in Gschwend, der Waldhäuser Baggersee in Lorch, der Bucher Stausee in Rainau, ...