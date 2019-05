Heimpleite für SVB II

Der SV Baustetten II hat am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisliga B II zu Hause gegen die SGM Reinstetten/Hürbel mit 1:4 (1:3) verloren. Die SGM hatte das Spiel in den ersten 25 Minuten im Griff und ging mit 1:0 in Führung. Danach wurde Baustetten II besser, verzeichnete aber keine zwingenden Torchancen. Stattdessen fiel das 0:2 und 0:3. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte setzte Marcel Hutzel den Schlusspunkt zum 1:4. Tore: 0:1 Florian Neziri (15.), 0:2, 1:4 Marcel Hutzel (37., 74.), 0:3 Jannick Rauß (41.), 1:3 Patrick Treder (45.).