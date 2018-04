Heimat – bewahrt und zu besichtigen

Hellwach äugt Meister Petz ins Publikum, den Kopf leicht schräg, die Pranken um einen Holzstamm gelegt. Früher thronte er über der Wirtshaustür des „Bären“. Den Gasthof gibt es schon lange nicht mehr, an seine Stelle ist das Rathaus gerückt. Das Wappentier aber blieb erhalten und ist jetzt in der Sonderausstellung „Heimat revisited. 20 Jahre Laupheimer Museum“ zu sehen.

Lächelnd tritt Manfred Schwarz an die Figur heran. Der Bär weckt Kindheitserinnerungen: „Auf dem Schulweg haben wir ihn im Winter gern mit Schneebällen beworfen – bis die Wirtin herauskam und schimpfte.“

Die Ausstellung „Heimat revisited“, gegliedert in die Themenfelder Geschichte, Religion, Menschen und Kunst, will punktuell sichtbar machen, wie vielfältig eine lokalgeschichtliche Sammlung über Jahrzehnte wächst und wie das unseren Blick auf Menschen und Zusammenhänge weitet und schärft. Zwei berührende Geschichten erzählen Dokumente, die der 87-jährige Paul Müller zusammengetragen hat. Seinen älteren, geistig behinderten Bruder, der im Kinderheim der Franziskanerinnen in Ingerkingen lebte, haben die Nationalsozialisten 1940 vermutlich in Grafeneck ermordet. Die offenkundig fingierte Todesnachricht – „Tod im epileptischen Anfall“ – erhielt die Familie von einer Heil- und Pflegeanstalt in Dresden.

Als Kind zog es Paul Müller oft zur Drechslerei Lämmle in der Kapellenstraße. Der Junior, Hans, schuf damals eine dreiarmige elektrifizierte Holzlampe und der Jugendstilkünstler Friedrich Adler, der bei Lämmles verkehrte, gab ihm gestalterische Tipps. Die Lampe hängt in der Ausstellung, ihr Schöpfer und sein Ratgeber fielen Krieg und Barbarei zum Opfer. Adler wurde 1942 in Auschwitz ermordet, Hans Lämmle starb 1943 in Stalingrad.

Der christlich-jüdische Topos des Museums prägt nicht von ungefähr auch diese Sonderausstellung. Ein Ölgemälde „Madonna mit Kind“ der Konstanzerin Marie Ellenrieder, 1813 als erste künstlerisch tätige Frau zum Studium an der Kunstakademie München zugelassen, und ein Holzrelief eines Flügelaltars der Laupheimer Friedhofskapelle (um 1600) fesseln ebenso das Auge des Betrachters wie ein Modell der Laupheimer Synagoge (Maßstab 1:50) , das Wolfgang Pysik 1984 anlässlich der Schalomtage gebaut hat.

Ein Ausstellungsraum ist zwei Männern gewidmet, die Entscheidendes für die Darstellung der Heimatgeschichte, die Erinnerungskultur in Laupheim und die Bewahrung des jüdischen Erbes geleistet haben: Josef Braun, Leiter des 1965 eröffneten Heimatmuseums im Schlössle, und Ernst Schäll, Adler-Experte, Grabstein-Restaurator auf dem jüdischen Friedhof, Brückenbauer zu ehemaligen jüdischen Laupheimern. Das Museum hütet beider Nachlass.

Abgerundet wird die Ausstellung durch Werke von Künstlern mit engem Bezug zu Laupheim: Ivo Schaible, Paul Pfalzer, Raimund Moosmayer, Hermann Stumpp und andere. Hermann Speidels visionäres Bild „Laupheims Zukunftstraum“ von 1894 zeigt die Stadt bei Nacht, elektrisch beleuchtet, mit Bahnhof und Wasserwerk. Die Perspektive ist dieselbe wie bei Eberhard Emmingers bekannter Lithographie von 1872.

Die Heimat-AG an der Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule hat unter der Jugendsprech-Überschrift „What the fuck isch Heimat?“ Definitionen gesammelt. Interviews mit Mitschülern belegen, dass Laupheim Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen Heimat bietet. Da sind Kai und Jannik, beide 14, Einheimische und bei den Heimatfestfreunden aktiv; und da ist Hamza (15) aus der im Krieg zerstörten syrischen Stadt Aleppo, mit seiner Familie in einem Boot über das Mittelmeer geflüchtet; er mag Spätzle mit Soß’.

Wenige Armlängen von dieser Dokumentation entfernt finden sich Verse des jüdischen Laupheimers Siegfried Einstein (1919 - 1983): „In meine Heimat möchte ich nicht zurück, nicht an den Ort, aus dem sie mich vertrieben.“ Erst sein Sterben werde daran etwas ändern, so der Dichter: „Das Stückchen Land, das meine Ahnen so geliebt, es diene mir im Tod zur letzten Ruh.“ Siegfried Einstein ist auf dem jüdischen Friedhof in Laupheim begraben.