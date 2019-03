Heiße Promillefahrt lässt Angeklagten kalt

Das Biberacher Amtsgericht hat einen 36-Jährigen aus dem Raum Laupheim zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er mit seinem Auto betrunken und ohne Führerschein auf der Bundesstraße 30 unterwegs gewesen ist. Eingestellt wurde das gleichzeitige Verfahren gegen den Mann wegen Körperverletzung. Das Opfer – seine Frau – machte vor Gericht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, weil sich die beiden mittlerweile wieder vertragen und der Angeklagte eine Alkohol-Entziehungskur gemacht hat.

Der Alkohol bestimmte offenbar sein Leben – zumindest bislang. Etwa mit 16 Jahren, damals noch in seiner Heimat in Russland, habe er erste Erfahrungen mit dieser teuflischen Droge gesammelt, schilderte der ohne Verteidiger erschienene Angeklagte dem Gericht. Erst habe er vornehmlich nur am Wochenende getrunken, in den vergangenen Jahren aber fast jeden Tag. 1,5 Promille, so schätzte er, seien zuletzt an der Tagesordnung gewesen. Sehr zum Leidwesen seiner Frau, die er noch in Russland geheiratet hatte, und seiner in Deutschland geborenen, heute 13 und 11 Jahre alten Kinder.

Trotz Familie und sicherer Arbeitsstelle gelang es ihm nicht, seine Alkoholsucht in Griff zu bekommen. Er verlor seinen Führerschein, wurde zunehmend gewalttätig – bis seine Frau Anzeige erstattete. Dreimal erschien sie in den Jahren 2017 und 2018 bei der Polizei, berichtete von Backpfeifen, Würgeattacken und der Drohung, er würde sie umbringen, wenn sie ihn verlasse. Auch den Kindern entgingen die Übergriffe auf die Mutter nicht, einmal rief der damals zehnjährige Sohn die Polizei. Die Ausfälle des Mannes führten ihn schließlich im November vergangenen Jahres ins Krankenhaus und in die Psychiatrie, wo er einen Entzug startete. Erfolgreich, wie es scheint. „Ich habe seither nichts mehr getrunken, mit meiner Frau verstehe ich mich wieder gut“, berichtete er.

Erstaussagen nicht verwertbar

Die Ehefrau bestätigte das als Zeugin vor Gericht. Zwar hatte sie den Strafantrag im Vorfeld der Verhandlung nicht zurückgenommen, weil sie ihrem Mann einen Denkzettel verpassen wollte, nun aber machte sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht als Angehörige in Bezug auf die Tatvorwürfe Gebrauch. „Damit können wir ihre Zeugenaussage bei der polizeilichen Vernehmung nicht verwerten“, stellte die Staatsanwältin fest. Deshalb beantragte sie, die drei die Körperverletzung und Bedrohung betreffenden Punkte der Anklage einzustellen. Richterin Arsene gab diesem Antrag statt.

Dem Gericht fiel diese Entscheidung auch deshalb nicht schwer, weil den Mann wegen eines anderen Anklagepunkts ohnehin eine Strafe erwartete, die bei einer zusätzlichen Verurteilung wegen Körperverletzung nicht viel höher ausgefallen wäre. An einem Abend im Juli 2017 war er zusammen mit seiner damaligen Affäre auf der Bundesstraße 30 zwischen Ulm und Biberach unterwegs gewesen – bis ein Feuer im Motorraum die beiden zum Anhalten zwang. Die Löschversuche mit Bier scheiterten, das Auto brannte vollständig aus, auch die Feuerwehr konnte nichts mehr retten. Das Ganze hätte wohl kaum zu einem Gerichtsverfahren geführt, wenn der Mann nicht volltrunken gewesen wäre – ein Blutalkoholtest ergab 2,6 Promille – und einen Führerschein gehabt hätte. Seine gegenüber der Polizei geäußerte Behauptung, seine Begleiterin sei am Steuer gesessen, versuchte er auch im Gerichtssaal noch aufrecht zu erhalten. Dem schenkten Richterin und Staatsanwältin aber keinen Glauben, zumal mehrere Zeugen deutliche Hinweise darauf gaben, dass der Mann am Steuer gesessen haben muss.

Alkohol während der Fahrt

Auch die Begleiterin sagte im Zeugenstand aus, dass nicht sie, sondern er gefahren sei. Sie habe die Affäre eigentlich längst beendet gehabt, sei an dem Abend aber von dem Mann überredet worden, nochmals in Ruhe alles zu besprechen – bei einer Autofahrt. Und dies, obwohl beide zu diesem Zeitpunkt bereits einiges getrunken hatten. Sie Whisky, er Bier. An einer Tankstelle kauften sie weiteren Alkohol, den beide während der Fahrt tranken. Sie habe nicht gewusst, dass er keinen Führerschein habe, sagte die Frau vor Gericht. „Ich hatte ihn ja ein paarmal fahren sehen.“ Im Auto sei es zum Streit über ihre Beziehung gekommen, und als sie wegen des Feuers ausgestiegen seien, habe er angekündigt, zu sagen, dass sie gefahren sei. Wohl aus Ärger, aber vermutlich auch aus Sorge vor den ihm drohenden Konsequenzen.

Mehrere Vorstrafen

Denn der Angeklagte hatte bereits mehrere Vorstrafen wegen Fahrens ohne Führerschein und Trunkenheit am Steuer auf dem Kerbholz. Dies wertete das Gericht denn auch als strafverschärfend, ebenso sein offenbar mangelndes Unrechtsbewusstsein. Für eine Bewährungsstrafe spreche indes, dass der Angeklagte seit Jahren eine feste Arbeitsstelle habe und mit dem offensichtlich erfolgreichen Alkoholentzug einen guten Weg eingeschlagen habe. „Den möchte ich Ihnen nicht verbauen“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, in dem sie eine viermonatige Haftstrafe auf Bewährung gefordert hatte. Die Richterin legte sich auf drei Monate fest und setzte die Strafe für drei Jahre zur Bewährung aus. Darüber hinaus muss der Angeklagte eine in Raten zu bezahlende Geldauflage in Höhe von 2000 Euro an einen Helferverein für Straßenverkehrsopfer leisten und die Kosten des Verfahrens tragen.