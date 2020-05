Heeresmusikkorps Ulm spendet 3920 Euro für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr gab es zahlreiche Besucher und Spenden beim Frühjahrskonzert am 4. März des Heeresmusikkorps Ulm im Kulturhaus Laupheim. Der Spendenerlös von insgesamt 3920 Euro ging zu gleichen Teilen an das Bundeswehr Sozialwerk und den Martinusladen in Laupheim. Die beiden Schecks überreichten Oberstleutnant Christian Mayer, Kommodore des Hubschraubergeschwaders 64, und Oberbürgermeister Gerold Rechle in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise allerdings getrennt. Fotos: Bundeswehr